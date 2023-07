Obrázek jako hodnota. Excel teď podporuje vkládání obrázků přímo do buněk

Práce s obrázky v Excelu už možná byla, v poslední době se ale zajímavě rozšiřují možnosti. Vkládání bylo možné tak, že obrázek plul nad buňkami tabulky. Loni program učinil první krok ke vkládání obrázků přímo do buněk, kde se tedy stávající hodnotami. Umožnila to funkce OBRÁZEK (IMAGE), díky níž do buňky vložíte odkaz na soubor na internetu.

Nová funkce se tehdy objevila v Excelu pro Windows, macOS, web, Android a iOS. Tabulkový kalkulátor podporuje formáty PNG, JPG/JPEG, WEBP, BMP, GIF, TIFF a ICO. Vzorec vypadá následovně:

=OBRÁZEK("zdroj";"popisek";velikost;výška;šířka)

Jak je patrné, do vzorce se vkládá také alternativní text. Nastavíte v něm i velikost vloženého obrázku. Tyto parametry nicméně použít nemusíte vůbec, pokud nechcete.



Hodnota nula. Obrázek vyplní buňku tak, aby byl zachován původní poměr stran

Použijete‑li parametr pro určení velikosti, nevyplňujete nutně manuálně šířku a výšku. Parametr pro určení velikosti obrázku má totiž čtyři možné číselné hodnoty a záleží, jakou zvolíte:

0 – obrázek vyplní buňku tak, aby byl zachován původní poměr stran

1 – obrázek vyplní buňku úplně, tj. bez ohledu na vlastní poměr stran

2 – zachová původní velikost obrázku, který se ovšem do buňky nemusí vejít, případně ji naopak nevyplní celou

3 – vlastní nastavení výšky a šířky v bodech

Vkládání lokálních souborů nicméně nebylo možné, což nás dostává k čerstvé novince.



Hodnota tři. Vlastní nastavení výšky a šířky v bodech, u nás je to 100 × 100 px

Novinka: vkládání lokálních obrázků

Ve druhé polovině července Microsoft do programu Insider k veřejnému testování zavedl vkládání lokálních obrázků do buněk. K tomu už nepotřebujete zapisovat funkci do buňky, nýbrž sáhnete po pásu karet. Klepněte na Vložení | Obrázky | Umístit do buňky. Obrázek se zobrazí v buňce v původním poměru stran a přizpůsobuje se její velikosti.

Pokud použijete klasické vkládání, např. zkratkou Ctrl+V, obrázek se postaru vloží nad buňky. Přímo do buňky ovšem obrázek ze schránky vložíte, jen musíte vybrat správný příkaz pro vložení v kontextové nabídce.



Do Excelu míří vkládání obrázků do buněk

Vybrané obrázky teď mají po pravé straně malé tlačítko, s nímž plovoucí obrázek umístíte do buňky, případně obráceně plovoucí obrázek přesunete do buňky. Použít můžete také kontextovou nabídku nebo pás karet.

Vkládání lokálních obrázků by mělo být dostupné v Excelu pro Windows od verze 2306 (build 16529.20000) a pro macOS od verze 16.75 (build 23070901). V instalaci Microsoft 365 přihlášené k Aktuálnímu kanálu (náhled), kde se nachází verze 2307, funkci nicméně k dispozici nemám. Vidím ji v jiné instalaci kancelářského balíku, která je pro změnu přihlášená ke kanálu Beta – a jde o verzi 2308.



Obrázek si zachová poměr stran a snadno ho z buňky zase „vyloupnete“

Buď jak buď, nová funkce by relativně brzo měla objevit ve stabilním Excelu. Vkládání obrázků do buněk vývojový tým chystá také pro Excel pro web, Android a iOS.

Zdroje: Excel Blog | Microsoft 365 Insider Blog