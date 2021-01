Obličej, nebo prst? Jak funguje biometrické a nebiometrické zabezpečení telefonu

Odemykání telefonu otiskem prstů je samozřejmostí a stále častěji se používá také odemykání obličejem, které už běžně mají i velmi levné telefony za méně než 4 000 Kč. Jenže ne všechny metody odemykání jsou stejně bezpečné.

Průkopníkem v odemykání telefonů otiskem prstu i obličejem je Apple. Nebyl sice první, kdo tyto technologie použil, ale byl první, kdo je nasadil masově – byly funkční a staly se z nich standardy. Ostatní výrobci zareagovali rychle a chtěli nabídnout stejný komfort odemykání telefonu.

Biometrie Autentizační metoda založená na rozeznání jedinečných biologických charakteristik jednotlivce. Vychází z předpokladu, že některé morfologické nebo fyziologické charakteristiky jsou pro každého člověka jedinečné a neměnitelné.

Opět musím upozornit na to, že primárně musí být telefon zabezpečen pořádným PINem nebo heslem. Otisk prstu nebo sken tváře fungují jako zástupné zabezpečení. Telefon tedy lze odemknout tím nebo oním. Pokud máte PIN 1234, můžete mít sebebezpečnější sken obličeje, ale je to k ničemu. Útočník totiž nepotřebuje složitě hackovat biometriku, když mu stačí zadat jednoduchý PIN, který někde odkouká. Odemykání obličejem nebo prstem by tedy mělo být automaticky spojeno se silným heslem, které ale zadáváte do telefonu v minimu případů, protože používáte otisk prstu nebo sken obličeje.

Biometrika vs. nebiometrika

Otisk prstu je jednoznačně biometrický údaj, o tom není pochyb. U skenu obličeje už to není tak jednoznačné, může být totiž biometrický i nebiometrický. Pro jednoduchost budu používat termíny 2D (nebiometrické) a 3D (biometrické) skenování; daly by se najít i složitější a přesnější výrazy, ale pro jednodušší orientaci v článku bude toto označení stačit.