Objevy z Kickstarteru: Chytrá cyklohelma, klávesnice jak od mimozemšťanů a nůž v klíčence

Nejzajímavější technologické či komunitní projekty, které nás za poslední měsíc zaujaly na startovacích službách.

Přilba s integrovaným chytrým světlem

Kickstarter.com

Teploměr nadšení: 87 %

Zejména městští cyklisté by měli dbát na svoji bezpečnost, a sestava světel, anebo i sada přilby se světly od Unit 1, tohle dokonale vyřeší. Kompletní set obsahuje chytrou přilbu s integrovanými světly, bezdrátový dálkový ovladač pro blikání při změně směru jízdy, nabíjecí pouzdro a konečně mobilní aplikace. Právě v aplikaci si můžete specifikovat řadu režimů, a celý systém funguje i jako detektor nehody.

Sady začínají na 99 $ jen za světla, za 169 $ získáte přilbu s integrovanými světly. Za necelých 200 $ již máte sestavu přilby s integrovanými světly plus dvě světla externí pro umístění na kolo. Samozřejmě svícení a blikání všech světel je vzájemně synchronizováno. Rozesílka proběhne v listopadu do celého světa. Pro Unit 1 je to už pátá kampaň a mají za sebou již přes 30 tisíc odeslaných produktů.