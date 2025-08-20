Občanka, řidičák, pas i karta pojišťovny v mobilu. Evropská digitální peněženka je na cestě

Živě Premium
Ilustrace: AI ChatGPT

Lukáš Václavík
20. srpna 2025
  • Evropská peněženka digitální identity (EUDIW) bude dostupná do konce roku 2026.
  • Tento systém usnadní prokazování totožnosti online i na úřadech.
  • Oproti stávajícím eDokladům pojme více dokumentů a bude fungovat v celé unii.

Na konci roku 2026 by měly země EU nabídnout občanům tzv. Evropskou peněženku digitální identity (EUDIW). Bude sloužit pro prokazování totožnosti v online prostředí, ale také fyzicky, kdy může na úřadech fungovat jako alternativa k občankám a jiným dokladům. V Česku již stejný systém máme, více než rok fungují eDoklady.

EUDIW nebude nic jiného, pravděpodobně vznikne na základech stávající aplikace. Hlavním rozdílem ale bude to, že nový systém půjde využít v celé unii, nejen doma. Evropská peněženka by toho časem měla umět i víc než současné řešení. Do eDokladů jde zatím nahrát jen občanský průkaz. Díky novelizaci zákona tím však efektivně zastupuje i řidičský průkaz, techničák a zelenou kartu dokládající zaplacení povinné ručení vozidla.

Právě tyto schopnosti by EUDIW měla nabídnout jako první. Digitální informační agentura (DIA) ale nyní spolupracuje s ministerstvy, aby bylo možné do peněženky nahrávat i další dokumenty týkající se zejména zdravotnictví, vzdělávání nebo sociálního zabezpečení.

DIA také vyjmenovává různé budoucí scénáře a popisuje, jak jsou na ně rezorty zatím připravené.

Oblast Možný scénář Jak je na to ČR připravená
Doprava V oblasti dopravy se připravuje digitální řidičský průkaz (pro mezinárodní a online využití), technický průkaz vozidla i potvrzení o povinném ručení. Všechny tyto dokumenty by mohly být dostupné v peněžence a použitelné napříč EU.  Má potřebná data z velké části k dispozici, klíčová bude jejich integrace a sladění s evropskými standardy.
Zdravotnictví Občanům by se hodilo mít v peněžence nejen eRecept, kartičku pojišťovny (tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění – EHIC), seznam trvale užívaných léků nebo základní zdravotní dokumentaci. Zdravotnická zařízení jsou na tyto scénáře připravena, ale je třeba dořešit dostupnost dat a jejich správu na úrovni resortu.
Vzdělávání V oblasti vzdělávání by peněženka měla obsahovat dokumenty o dosaženém vzdělání, studentský status nebo mikrocertifikáty (doklady o získané odborné kvalifikaci). Tyto scénáře by výrazně zjednodušily přihlašování na školy, žádosti o zaměstnání nebo čerpání slev a podpor. Pro jejich realizaci bude nutné dobudovat potřebnou datovou infrastrukturu na straně Ministerstva školství.
Sociální zabezpečení V oblasti sociálního zabezpečení se připravuje například digitální verze formuláře A1 pro práci v zahraničí nebo Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením.  Tyto scénáře jsou v pokročilé fázi přípravy a resort práce a sociálních věcí na nich s DIA aktivně spolupracuje.
Zastupování Zcela specifickým scénářem je zastupování jiné osoby – například rodiče za dítě. Peněženka EUDIW umožní bezpečně a jednotně prokazovat oprávnění k zastupování napříč EU. Tento scénář je připraven díky novému Registru zastupování a může být spuštěn bez větších překážek – stačí jej propojit s dalšími, jako je kartička pojišťovny dítěte nebo studentský status.
Další scénáře Z dalších scénářů stojí za zmínku možnost nahrát do peněženky cestovní pas, živnostenské oprávnění nebo potvrzení o neexistenci aktuálního záznamu v insolvenčním rejstříku. Není známo.
Zdroje a další informace: DIA
