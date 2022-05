O víkendu startuje první Maker Faire a letos stihne dalších osm akcí. Přihlaste svůj projekt, přijďte se podívat

Pomalu, ale jistě se roztáčí sezóna Maker Faire 2022. Tradičními vrcholy budou Praha a Brno a postupně se dostane i na dalších sedm měst – dvě akce na jaře, zbytek na podzim podle následujícího harmonogramu:

Už tento víkend 14. května se makeři potřetí sejdou v Plzni v prostoru DEPO2015. Na místě se návštěvníci seznámí s interaktivním designem a kreativním kódováním, postaví si dům z unikátního open-source systému Wikihouse či ozkouší vzdělávací projekt Termovize do škol z dílny LabIR Edu.

Druhý, tentokrát premiérový, Maker Faire se uskuteční 29. května v Rychnově nad Kněžnou. Setkání makerů bude hostit v tamní Jízdárna a program obsadí jak vnější, tak vnitřní prostory.

10. – 11. září přivítá makery podruhé prostor Žižkárna v areálu bývalých kasáren v Českých Budějovicích.

17. — 18. září se už popáté uskuteční největší tuzemský tvůrčí festival Maker Faire Prague, který tradičně přitahuje stovky účastníků z celého světa. Letos poprvé v halách a na prostranstvích areálu Pražské tržnice.

24. září se počtvrté otevřou brány Pluhárny v Mladé Boleslavi.

8. října se Maker Faire vydá do inkubátoru Lipo.ink v Liberci.

15. října bude mít premiéru zlínský Maker Faire v prostorách Haly 61 a jejím bezprostředním okolí.

Víkendu 22. – 23. října otevře své brány třetí ročník Maker Faire Brno, tradičně v prostorách pavilonu A1 na brněnském Výstavišti.

Sezónu uzavře 12. listopadu Maker Faire Olomouc v barokním areálu Pevnosti poznání.

Pořadatelé vyzývají: „Kdo má vlastní projekt, ať se přihlásí, kdo ne, ať se přijde podívat, tvořit, nasát tvůrčí atmosféru a potkat zajímavé lidi.“ V letošním roce se na festivalech představí přes 500 makerů, jejich tvorba by podle odhadů organizátorů mohla přilákat až 30 000 návštěvníků.

Letošní ročník má za cíl posunout zájem směrem k projektům s environmentálním přesahem a rozvoji makerského podnikání. „Mezi českou maker komunitou je řada šikovných lidí, kterým se podařilo svého koníčka překlopit do plnohodnotného živobytí. Otázkám, jaká jsou úskalí takového kroku, kde se skrývají potenciální problémy a co vše to obnáší, se chce tento ročník věnovat,“ říká Ondřej Kašpárek, programový ředitel festivalu a zároveň manažer technologického akcelerátoru a dílny PrusaLab.