O rok později, ale přece. Amazon brzy ukončí podporu formátu MOBI, Kindly teď mají rády EPUB

Amazon připomíná, že ukončí podporu posílání e-knih a dokumentů ve formátu MOBI do svých e-čteček. Jen se o původní termín skoro o rok protáhl. Kindly naopak podporují formát EPUB (bez DRM), se kterým se roky nekamarádily.

Soubory s příponami MOBI, AZW a PRC už nebude možné posílat do e-čteček prostřednictvím nástroje Send to Kindle. Pod touhle značkou nabízí Amazon nástroje pro různé platformy. Situace se specificky dotkne služeb a aplikací:

Send to Kindle for Email,

Kindle pro iOS a Android,

Send to Kindle pro Windows a macOS.

Ukončení podpory bude postupné a potrvá od 1. listopadu do 20. prosince. S některými nástroji tak do Kindlu dokumenty ve formátu MOBI ještě dostanete. Informace na webu podpory naznačují, že jako první od podpory upustí webová služba.

Stejná stránka však nadále uvádí, že podpora posílání dokumentů ve formátu MOBI skončí začátkem roku 2023. E‑knihy a dokumenty ve vaší knihovně ovlivněny nebudou a můžete je ve svém Kindlu nadále číst. Bude tak i nadále možné soubory MOBI do e‑čtečky přesouvat ručně. Výhoda posílání přes internet spočívala v tom, že se e-knihy ukládaly do osobních cloudových knihoven.



Změnu Amazon vysvětluje tím, že MOBI nepodporuje nejnovější funkce Kindlů. Je to starší a jednodušší formát, jehož kořeny sahají až do roku 2000. Do svých čtecích nástrojů ho tehdy implementovala francouzská firma Mobipocket. Amazon ji koupil o pět let později. Původní přípona formátu byla PRC. Formát AZW je postavený na MOBI, ve srovnání nabízí více funkcí.

Zdroje: Amazon Customer Service | e-mailové oznámení