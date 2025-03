O rok lepší, o 18 tisíc levnější. Test nabíjecí stanice Bluetti Elite 200 V2

Plusy Vysoký výkon Snadné připojení velkých solárů Rychlé nabíjení Mobilní aplikace, ovládání na dálku Cena Nahradí záložní zdroj (UPS) Minusy USB-C současně max. 150 W Pro některá použití hlučnější Wi-Fi jen na 2,4 GHz 8,7

U nabíjecí stanice se do popředí derou dva důležité parametry: výkon, který je schopna dodat, a kapacita baterie. Bluetti Elite 200 V2 utáhne zátěž až 2 600 W, v režimu Power Lifting dokonce až 3 900 W, avšak jen pro rezistivní, a nikoli indukční zátěže. Takovými jsou například rychlovarná konvice, vařič nebo výkonný fén, zato například indukční varná deska nebo spotřebiče s kompresorem (klimatizace) už jsou přes limit.

Ačkoli výrobce chce zaujmout především dobrodruhy v méně soběstačných obytných autech pro toulání na divoko, je nám jasné, že českému kutilovi se už honí hlavou, zda by šla taková stanice využít i místo hlučné, zapáchající a těžké centrály se spalovacím motorem. Výstupní výkon klasické centrály je udáván také ve wattech, takže stačí hodnoty srovnat.

Tím druhým zásadním parametrem je kapacita baterie: činí 2 074 Wh, přičemž v praxi se bude lišit směrem dolů. Převod totiž není stoprocentně efektivní a v provozu tak můžeme počítat se zhruba 20% ztrátou. Výpočty jsou složitější pro spotřebiče, které nejedou neustále, nebo mají nestálý příkon – typicky ledničky, jejichž kompresor se spouští nepravidelně.

Pak nezbývá, než si před koupí stanice změřit spotřebu ledničky v delším horizontu a poté spočítat, jak dlouho ji stanice dokáže napájet. V našem testu se zátěží okolo 450 W jsme z udávané kapacity 2 074 Wh dokázali odebrat 1 863 Wh, což je vynikající výsledek.

U jiných druhů elektroniky je důležitá hmotnost a rozměry, u velké powerbanky je priorita těchto parametrů přece jen nižší, ale přesto se sluší napsat, že jde o jednu z nejmenších a nejlehčích 2kWh stanic na současném trhu.

Základní informace vždy na očích

Na čelní straně se nachází segmentový displej, který informuje o všem důležitém: vlevo nahoře vidíte výkon nabíjení přes DC, vpravo nahoře výkon nabíjení přes AC. Vlevo dole výkon vybíjení přes DC a analogicky vpravo dole výkon vybíjení přes AC.



Segmentový displej vlevo zobrazuje vstupy (DC i AC) a vpravo výstupy, opět DC a AC. Tlačítky pod displejem jednotlivé výstupy zapnete.

Stav baterie v procentech svítí uprostřed a pod tím nechybí údaj, jak dlouho se bude baterie nabíjet (symbol šipky směřující do baterie), případně vybíjet (symbol šipky z baterie). Nechybí řada stavových ikon, které se rozsvítí v případě různých problémů, typicky při přetížení.

Extra rychlé nabíjení

Nejprve se podívejme na cesty, kterými se do stanice energie dostává. Nejpřirozenější cestou je klasická domácí zásuvka, je to jediný vstup, který není na čelní straně. Tady má Bluetti praktickou výhodu: řada konkurentů přidává ke stanici rozměrný nabíjecí adaptér, ale tady je adaptér integrovaný, a tak vám stačí přibalený kabel.

Minulým generacím jsme vytýkali atypický konektor, že bychom uvítali třeba univerzální šestihran, kterým se napájí počítače. Jako by nás v Bluetti vyslyšeli a Elite 200 V2 už přesně takový standardizovaný konektor má. Když ztratíte dodávaný kabel, pravděpodobně doma najdete jiný.



Vedle šestihranu je pojistka a možnost celé zařízení uzemnit, šroubek najdete v balení.

Standardně se stanice ze zásuvky dobíjí zhruba dvě hodiny (po dosažení 80 % se přísun zpomalí). Aktivovat lze režim Turbo, který srazí čas nabíjení na hodinu a půl, což je famózní rychlost. Nevýhodou je hluk, protože se rozjede chladicí ventilátor a podobně se zapojuje i při vysokém odběru spotřebičů.

Nabíjení sluncem

Druhou možností je krmit baterii přes solární panel, a to výkonem až 1 kW (s dodržením maximálního napětí 60 V a proudu 20 A). K tomu jsou určené konektory MC4. Tato informace se bude hodit majitelům zahradních domků nebo off-grid tinyhousů, na které jde takové velké panely instalovat. Při maximální výrobě lze baterii dobít za 2–3 hodiny. Je zde pochopitelně mnoho proměnných od spotřeby přes pozicování a zastínění panelů až po aktuální počasí, ale obecně lze říci, že stanici budete schopni za den nabít po zhruba 8 měsíců v roce, v létě i několikrát.



Když se podíváte na produktovou stránku Elite 200 V2, můžete powerbanku koupit samotnou, nebo v solárním kitu se sadou panelů o různém výkonu od 200 do 2×350 W.



Já jsem testoval s jediným MP200, což je spíše skromný přispěvatel. Volba konektorů MC4 je chytrá.

Pro nomády v obytných autech budou zajímavější menší panely a přímo Bluetti nabízí verze s výkonem 200 Wp či větší 350 Wp. Je jasné, že tyto výkony pomohou spíše s průběžným dobíjením během kempování na místě nežli pro rychlé nabití. Oba způsoby nabíjení (ze sítě i solárními panely) lze kombinovat. Maximem je 2,4 kW.

Nejdelší je nabíjení z cigaretového zapalovače osobních vozů, při běžném palubním napětí 12 V se stanice nabije za více než 20 hodin. Opět jde tedy spíše o průběžné dobíjení při dlouhých přesunech na cestách. Proces lze zrychlit adaptérem z 12 V na 230 V, ovšem i zde můžete být omezeni maximálním proudem, který váš vůz dovolí odebírat.

U jiných modelů Bluetti je ještě konektor pro připojení dalších baterií, Elite 200 V2 tuhle možnost nemá.

Jdeme vybíjet

Všechny výstupní konektory/zásuvky jsou na čelním panelu, což se bude hodit, pokud plánujete třeba v obytném autě umístit stanici do úzké skříňky. Některé konektory jsou chráněné gumovými krytkami, což by mohlo vzbuzovat dojem odolnosti proti vodě, ale není tomu tak a neměla by být ani v příliš vlhkém prostředí. Pamatujte na to typicky při kempování v přírodě.



Mezi stejnosměrné výstupy patří klasický 12V „cigaretový zapalovač“.

Čtyři klasické AC zásuvky jsou typu SCHUKO, to znamená, že zemnicí konektory jsou nahoře a dole a zcela chybí zemnicí kolík. Maximální souhrnná zátěž činí 2,6 kW, chvilkově ji však lze přesáhnout – maximálních 3 600 W zvládne stanice dodávat zhruba pět sekund – přes mobilní aplikaci je potřeba povolit tzv Power Lifting.

Na displeji vždy vidíte celkovou zátěž a ochranné obvody nedovolí odebírat víc, než je pro stanici bezpečné. Pokud dojde k překročení zátěže, dodávka se ukončí. Pak stačí stanici vypnout a zapnout.

Jakmile stanici připojíte k internetu, můžete ji vzdáleně ovládat odkudkoli na světě

Pro mobily, tablety či kamery slouží USB porty: u dvojice USB-C konektorů je uveden maximální výkon 100 W, avšak pozor, souhrnný maximální výkon při použití obou konektorů je 150 W. V praxi na takový strop zřejmě ani nenarazíte, běžný notebook se nabíjí obvykle výkonem okolo 60 W, takže i těch 150 W bude většinou stačit, nemluvě o menší elektronice. Každý ze dvou USB-A konektorů nabídne maximální výkon 15 W.

USB sekce tím končí, tentokrát tedy žádné specializované standardy pro rychlé nabíjení mobilů, žádná ploška pro bezdrátové nabíjení. Pokud by vám čtyři USB nestačily, vždy můžete do klasické zásuvky připojit běžnou nabíječku s několika dalšími konektory.

Vlevo pod solárním vstupem je klasický cigaretový konektor s 12 V/10 A nabídne maximální výkon 120 W.

UPS, která umí šetřit

Nabíjecí stanice nabízí Bluetooth pro připojení na blízko v terénu, ale má i Wi-Fi (byť jen pro pásmo 2,4 GHz). Přes Wi-Fi se stanice připojí k internetu a dále do cloudového úložiště, takže ji můžete ovládat z druhého konce světa. Jen ji nesmíte na dálku vypnout, protože pak ji už nezapnete...

Aplikace je přehledná, propracovaná a funguje skvěle. Dokonce by ji mohli závidět i mnozí výrobci domácích střídačů za desítky tisíc. Ihned vidíte stav baterie, stav DC/AC vstupů i zátěží. Jednotlivé větve můžete zapínat či vypínat, nastavit celou řadu užitečných parametrů, aktualizovat firmware nebo třeba zapnout eko režim na AC i DC výstupech či automatické uspání.





Mobilní aplikace funguje přes cloud a ihned v ní vidíte stav baterie, výkon nabíjení i spotřebu na DC i AC straně. Velmi podrobné možnosti nabízí nastavení: určíte, jak rychle se má stanice nabíjet, můžete aktivovat eko režimy či volit z několika profilů UPS

Pokud máte averzi k módě instalovat samostatnou aplikaci ke každé chytré hračce, tak pro vás mám dobrou zprávu. Tady se obejdete i bez ní. Většinu nastavení zvládnete i na displeji a s tlačítky pod ním. Jen se budete muset naučit chvaty, hmaty, tlačítkové kombinace, význam stavových ikonek a kódů na displeji. A uděláte tu i dvě funkce, která appka neumí – vypnete Bluetooth a Wi-Fi. Tím odstavíte tyto pokročilé funkce, ale také získáte absolutní jistotu, že vaši powerbanku nikdo nenabourá zvenčí.



Jde to i bez appky, ale občas budete muset vytáhnout návod k použití.

Pokud ale do téhle radikálně opatrné skupiny nepatříte, pak aplikace nabízí lepší komfort, intuitivnější ovládání, funkce tu jsou popsané a přehledně roztříděné do sekcí.

Záložní zdroj

Stanice ale nemusí sloužit jen v terénu, užijete ji i doma jako zálohu důležitých spotřebičů, zkrátka jako velkou UPS. A to díky možnosti současného nabíjení a vybíjení. Můžete zálohovat váš pracovní počítač (obvykle spotřebuje do 500 W i s velkým monitorem, takže na baterii vydržíte přes tři hodiny), domácí serverovna s NASem a kamerami (ty vydrží i 24 hodin nebo více), nebo pro lednici, aby se vám nezkazily potraviny.



Připojit můžete dva 230V spotřebiče, jejich celková spotřeba by ale neměla dlouhodobě přesáhnout 2 600 W. Aktuální celkovou spotřebu na AC straně vždy vidíte na displeji.

Zpoždění při výpadku udává výrobce do 20 ms. To v praxi znamená tak rychlou reakci, že při výpadku proudu nezhasne ani počítač, který je na výkyvy napětí obzvláště citlivý.

Výrobce nabízí čtyři režimy UPS:

Normální režim: UPS udržuje baterii nabitou a v případě výpadku bere energii z ní PV priority UPS: jakýsi zelený režim, kdy se stanice dobíjí primárně z fotovoltaických panelů, teprve sekundárně ze sítě Time Control UPS: tento režim využijí domy s dvojí sazbou – v časovém plánu zvolíte, ve kterých hodinách se má stanice nabíjet a ve kterých poběží z baterie. Nicméně u nás jsou rozdíly mezi vysokým a nízkým tarifem tak malé, že se (vzhledem k opotřebení baterie) tato funkce pravděpodobně nevyplatí Custo­mized UPS: umožní kombinovat výše uvedené možnosti – tedy volit čas nabíjení stanice, rozmezí pracovního režimu baterie a také zcela zakázat nabíjení ze sítě

Ačkoli jsou vestavěné větráky vcelku tiché, stanice není zcela bezhlučná. Pokud rádi pracujete v tichu, může to být pro vás překážka a budete pak řešit, jak ji umístit do jiné místnosti.

Nabíjejte ze sluníčka

Spolu se stanicí jsme otestovali i solární článek Bluetti PV200D s výkonem až 200 W. Jedná se o skládací sestavu čtyř panelů o celkové hmotnosti 8 kg, které poslouží nejlépe právě v menší obytce pro kempování mimo zázemí kempů. Panely jsou monokrystalické s udávanou efektivitou 23,4 % a s bezpečným napětím 24,6 V. V rozloženém stavu potřebujete na délku 2,1 m a na výšku zhruba 0,6 m, v závislosti na tom, jak je naklopíte. K tomu jsou uzpůsobeny nožky s popruhy a patentními druky.



Panely Bluetti jsou připravené na přenášení a mají jednoduché, přitom dokonale funkční nastavení úhlu sklonu.

Panel nabízí výkon až 200 W, v praxi se nám podařilo dostat se maximálně na 180–190 W. Kromě míry světla a správného úhlu je totiž důležitá i teplota – čím je chladněji, tím lépe fotovoltaické články pracují. Za horkého léta tak může být výkon paradoxně nižší než na jaře.

Zpracování panelu je příkladné, vše působí bytelně a promyšleně. Někdo by mohl namítnout, že za cenu tohoto panelu může mít klasické panely o pětinásobném výkonu a já souhlasím. Takové panely si ale nesložíte na cestu, jde o dvě zcela rozdílná použití.



Kabely se nepletou, zipem je zamknete do připravené kapsy. Výrazné madlo slouží k pohodlnému přenášení, všimněte si i složené podpěry.

Použití je jednoduché, stačí panel rozložit, připojit ke stanici a nasměřovat na sluníčko. S tím vám pomůže údaj na displeji: s minimálním zpožděním vidíte výkon, který panely dodávají, a tak můžete vše optimálně nastavit. Pro co nejvyšší efektivitu je samozřejmě nutné panely v průběhu dne obtáčet za sluncem a měnit jejich sklon, ale to ke koloritu solárního nabíjení v terénu patří.

Cena? Vysoká jen na první pohled

Základní cena zní 1 499 eur, tedy asi 37 500 Kč, ale škrtnutá byla při zaváděcí akci po startu prodeje, škrtnutá je i v době psaní této recenze a určitě nebudu daleko od pravdy, když napíšu, že výrobce využije každého nákupního svátku, aby s cenou pracoval znovu - takže jestli se díváte později po datu zveřejnění recenze a nevidíte slevu, zkuste počkat pár dní či nějaký ten týden, sleva se zase objeví.

Aktuálně platí částka 1099 eur, tedy 27 500 Kč. S kódem ELITEV2PR5 se dostanete na 1044 eur, tedy 26 tisíc korun (platí do konce března). Jistě, pořád je to hodně peněz, ale loni jsme testovali jiný model stejné značky s o fous nižší kapacitou a ten stál 45 900 Kč. Konkurenční AlzaPower Station Zeus 3250 Wh je s kapacitou trochu výše, je lépe vybavený, má více zásuvek a kolečka pro snazší manipulaci, ale také stojí téměř dvojnásobek. V tomto kontextu je cena testované Elite 200 V2 velmi lákavá.

Kutilové mohou oponovat, že lze takový systém složit z jednotlivých součástí levněji. Nicméně zde tady máte hotové a vzorně odladěné řešení „vybal, zapoj a používej“ s velkou kapacitou, konektivitou včetně dálkového ovládání a dozoru, a s velmi rychlým nabíjením.

Pro uživatele, kteří potřebují zdroj energie na chalupu, do obytky či tiny-housu, jde o skvělé řešení. Navíc nejste omezeni jen na solární panel tohoto výrobce, připojit můžete běžně dostupné panely, které už možná máte na střeše. Skvělá je možnost použít stanici jako záložní zdroj.

Bluetti Elite 200 V2 Velká nabíjecí stanice vhodná do chat, obytňáků či karavanů, s možností snadného napájení z fotovoltaiky. Parametry použité materiály: hliník, tvrzený plast

hliník, tvrzený plast baterie: LiFePo4, minimálně 6 000 cyklů na pokles 80 %

LiFePo4, minimálně 6 000 cyklů na pokles 80 % udávaná kapacita: 2 074 Wh

2 074 Wh doba nabíjení: 3 hodiny ze zásuvky v tichém režimu, 2 hodiny ve standardním režimu, 90 minut v režimu Turbo

3 hodiny ze zásuvky v tichém režimu, 2 hodiny ve standardním režimu, 90 minut v režimu Turbo výstupy 230 V: 2× 230 V/10,5 A, maximálně 2 600 W (krátkodobě až 3 900 W)

2× 230 V/10,5 A, maximálně 2 600 W (krátkodobě až 3 900 W) výstupy USB: 2× USB-C (Power Delivery, 5–20 V/3–5 A, každý až 100 W, spolu až 150 W), 2× USB-A (5–12 V/1,5–3 A, každý až 15 W), automobilová zásuvka 9–12,6 V/ až 10 A

2× USB-C (Power Delivery, 5–20 V/3–5 A, každý až 100 W, spolu až 150 W), 2× USB-A (5–12 V/1,5–3 A, každý až 15 W), automobilová zásuvka 9–12,6 V/ až 10 A konektivita: Bluetooth 5, Wi-Fi

Bluetooth 5, Wi-Fi mobilní aplikace: Android a Apple iOS

Android a Apple iOS rozměry a hmotnost: 350 × 250 × 324 mm, 24,2 kg

350 × 250 × 324 mm, 24,2 kg záruka: 5 let Cenové srovnání Bluetti Elite 200 V2 2074 Wh – 27 500 Kč

Jackery Explorer 2000 Pro 2160 Wh – 46 000 Kč

AlzaPower Station Zeus 3250 Wh – 54 990 Kč

Bluetti MP200 Solar Panel maximální výkon: 200 Wp

200 Wp typ: monokrystalický křemík

monokrystalický křemík efektivita panelů: 24 %

24 % výstupní napětí: 22,9 V

22,9 V maximální výstupní proud: 11 A

11 A připojení: konektor MC4, kabel o délce 1,5 m

konektor MC4, kabel o délce 1,5 m voděodolnost: IP67

IP67 rozměry složené: 681 × 553 × 65 mm

681 × 553 × 65 mm rozměry rozložené: 2 075 × 681 × 35 mm

2 075 × 681 × 35 mm hmotnost: 8,7 kg Cena: 7 000 Kč

