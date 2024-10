O desítky procent rychlejší start a menší balení. Microsoft zjistil, jak zlepšit aplikace pro Windows

Aplikace pro Windows mohou startovat rychleji, přitom budou i prostorově úspornější. Není to plošné a automatické zlepšení. Týkat se bude aplikací vytvořených pomocí Windows App SDK 1.6, u nichž se vývojářky a vývojáři rozhodnou pro kompilaci ahead-of-time.

Windows App SDK platí za soubor nástrojů a komponent, z nichž můžete stavět aplikace pro Windows. K výhodám řešení patří univerzálnost, protože použitá API existují jak ve Windows 11, tak ve Windows 10 až do verze 1809. Aplikace tudíž fungují ve všech uvedených verzích systému, aniž by to tvůrce stálo výrazné úsilí.

Tahle vývojářská sada se v čase vyvíjí a v září uvolněná verze 1.6 přidává nativní kompilování ahead-of-time (AOT). Zjednodušeně řečeno se kód přeloží do strojového kódu předem, tedy ještě předtím, než jej pak spustíte. Všechno má své výhody a nevýhody. Druhá metoda, just-in-time, překládá kód za běhu, což se může negativně projevit na výkonu.

Připadaly vám někdy moderní aplikace pro Windows pomalé? Dílem to bylo způsobené právě průběžnou komplikací. Microsoft teď s Windows App SDK zkouší nový přístup, který ukazuje na příkladu aplikace Contoso Camera.

Díky AOT se čas potřebný ke spuštění zkrátil o polovinu. Instalační balíček je přitom až 8× menší v závislosti na dalších parametrech. Aplikace na druhou stranu nemůže použít dynamické načítání, ze hry jsou C++ a CLI, k aplikaci musí být přibalené běhové knihovny, což je naopak přifukuje atd. Výčet omezení Microsoft uvádí na portále Learn.

Zdroje: Microsoft / Learn (1, 2) | Windows Developer Blog