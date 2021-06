NVMe 2.0 bude podporovat zapojení pevných disků přes rozhraní PCI Express. SATA bude pohřbeno

Nejnovější SSD podporují protokol NVMe 1.4, který je optimalizovaný právě přímo pro SSD a rozhraní PCI Express. S příchodem druhé verze se to však změní a dojde k rozšíření i na plotnové disky.

NVMe 2.0 přinese zásadní novinku – podporu pro klasické pevné disky. Dává to pochopitelně obrovský smysl, protože SATA 6 Gb/s už je 12 let více méně bez větší inovace a propustnost už do budoucna stačit nebude. Už nyní totiž na trh míří nové druhy pevných disků typu Mach2 od Seagatu, které už rychlostí dosahují kolem 524 MB/s, což jsou reálné limity SATA 6 Gb/s.

Nová generace NVMe 2.0 tak otevře nový prostor pro zvyšování propustnosti pevných disků skrze rozhraní PCI Express. To ale bude znamenat, že se SATA se do budoucna už spíše nepočítá a odejde do křemíkového nebe. Přechod ale samozřejmě potrvá několik let, než trh zaplaví pevné disky pro PCI Express.

Další novinky v protokolu přinesou optimalizace z pohledu zátěže a kontroly SSD, což by mělo zlepšit celkový výkon a snížit zátěž systému při datových operacích.