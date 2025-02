Nvidii se premiéra GeForce RTX 5000 moc nepovedla. Přibývá problémů a ta částka také nesouhlasí

Je to měsíc od vydání nové generace grafických karet od Nvidie. V prvních hodinách se po nich jen zaprášilo, takže lidé si teď o GeForce RTX 5000 mohou leda tak číst. A ne vždy pěkné věci.

Potvrdilo se například to, že nabídka bude znovu nižší než poptávka. Na první várku se tak jako obvykle vrhli tzv. skalpeři, kteří je koupili jen s vidinou toho, že je pak mnohem dráž prodají zoufalým uživatelům v bazaru. Do Česka podle našich odhadů přišly desítky karet. Druhý den již snad žádná nebyla skladem, ale začaly se objevovat nerozbalené na Bazoši, Sbazaru nebo Markeplacu od Facebooku. Není to ale české specifikum, nedostatek karet byl všude.

Teď je otázka, co bude s dalšími várkami. Buď si je znovu rozeberou ti, kteří je ani nemají zájem používat. Nebo ceny zvýší rovnou sami výrobci, protože vidí, že lidé jsou ochotní si připlatit. Takhle to ostatně bylo i v předchozí generaci.

Extrémní zátěž konektorů

Objevují se první zprávy o roztavených napájecích konektorech, s čímž bojovala hlavně předchozí generace grafik. U RTX 5000 jde ale pravděpodobně jen o jednotky případů, kde na vině mohou být i samotní uživatelé, kteří karty špatně zapojili nebo použili nevhodné adaptéry. Vlákno na Redditu aféru velmi podrobně sleduje. Zatím to vypadá, že konektor 12V-2x6 je opravdu odolnější než dřívější 12VHPWR.

Mohou se ale objevit i různé excesy, jak ukazuje například nejznámější overclocker der8bauer. Na GeForce RTX 5090 FE přímo od Nvidie naměřil klešťovým multimetrem na jednom z vodičů až 23 A, byť jsou stavěné jen na zátěž 9,5 A.

Nestabilita

Někteří recenzenti si také stěžují na nestabilitu karet, takže počítače s nimi ani nenaběhnou nebo se chovají nepředvídatelně, například mají artefakty v obraze, hry s nimi padají atd. Není jasné, jestli jde o chybu ovladačů, biosů, ale některým prý pomohlo, pokud na základní desce přepnuli karty z režimu PCIe 5.0 na 4.0. Na výkon to vliv nemá, protože kartu o polovinu pomalejší rozhraní nijak nebrzdí.

Už jen průměr teplot, nikoliv hot spot

Nvidia také z nové generace odstranila nebo přestala reportovat tzv. hot spot, tedy nejteplejší místo na čipu. Ten dnes obsahuje i desítky detektorů a grafická karta skrz ovladače hlásí průměrnou teplotu. Hot spot ale ukázal tu nejvyšší naměřenou, což v případě velkého rozdílu oproti průměru mohlo znamenat například špatně nasazený chladič či aplikovanou pastu. Teď už se uživatelé bez takových informací musí obejít.

Rozbitá fyzika ve starých hrách

Architektura Blackwell, na které RTX 5000 běží, již neumí vykonávat kód psaný pro 32bitovou CUDA knihovnu PhysX. Ta ve starších hrách využívala GPU pro akceleraci stejnojmenného fyzikálního enginu. Bez této podpory fyzika ve hrách nepoběží vůbec, nebo se výpočty přenesou na procesor, přičemž ale dramaticky klesne výkon. Týkat se to bude her jako Batman: Arkham Origins nebo Arkham City, Mirror's Edge, Assassins's Creed IV: Black Flag, Borderlands 2 a dalších. Téma detailně pokrývá toto vlákno na Reseteře.

Defektní čipy

Možná ale největší dosavadní průšvih se týká toho, že Nvidia dodává čipy, které nejsou plně funkční. Uživatelé si začali všímat, že některé karty RTX 5090, 5080 i 5070 Ti vykazují nápadně nižší výkon, než změřili recenzenti. A nebylo to jen odlišnou testovací sestavou, ale i tím, že karty mají méně rasterizačních jednotek, než by podle specifikací mít měly.

Nástroj GPU-Z u všech karet ukazuje o osm ROP méně, což znamená několikaprocentní výkonnostní penalizaci. Nvidia pro magazín Tom's Hardware potvrdila, že o problému už ví a že podle jejích odhadů se týká méně než 0,5 % dodaných čipů pro karty RTX 5090, RTX 5090D (čínský model) a RTX 5070 Ti. Kdo na problém přijde, má se obrátit na výrobce karty o bezplatnou výměnu. Podle Nvidie se prý defektní čipy neměly objevit v RTX 5080, ale minimálně jeden uživatel už našel vadu i v této sérii.