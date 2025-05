Nvidia zbořila Wall Street. Dosáhla rekordních výsledků, stopka v Číně ji ale připravila o miliardy dolarů

Nvidia v noci zveřejnila výsledky hospodaření za první čtvrtletí fiskálního roku 2026 a překonala očekávání analytiků. Meziročně zvýšila tržby o 69 % na 44 miliard dolarů, čistý zisk vzrostl o 26 % na 18,8 miliardy dolarů. Burza je s čísly spokojená, akcie v poobchodní fázi stouply o 5 % a Nvidia udržela pozici druhé největší společnosti. S tržní hodnotou 3,3 bilionu dolarů je jen 100 miliard od prvního Microsoftu.

Oproti loňsku Nvidii rostly všechny čtyři divize. Nejsilnější zůstává ta datacentrová, jejíž příjmy se oproti loňsku zvedly o 73 % na 39,1 miliardy dolarů. Hlad pod AI čipech je neukojitelný. Po uvedení GeForce RTX 5070 a 5060 ale vyrostla také herní divize, oproti loňsku zvýšila příjmy o 42 % na 3,8 miliardy. Profi karty přinesly do pokladny 509 milionů (19% růst) a divizi pro automotive a robotiku pak 567 milionů (72% růst).

Nvidia ale má pro investory i špatné zprávy, protože kvůli politice nemůže vydělávat tolik, kolik by mohla. Dovozní cla buď zvýší ceny produktů, a tím možná oslabí poptávku, případně ceny zůstanou, ale na úkor marží. Nvidia sice oznámila, že využije továrnu TSMC v Arizoně a superpočítače bude stavět v Houstonu (Foxconn) a Dallasu (Wistron), navíc díky Amkoru a SPILu do USA přesune část pouzdřicích a testovacích kapacit, ale americká pracovní síla je dražší a ne tak efektivní jako asijská.

Trable s Čínou

Co už však na marže mělo jednoznačný vliv, je exportní embargo uvalené na Čínu. Předchozí generaci akcelerátoru H100 (Hopper) musela Nvidia nadvakrát upravit, aby vyhovovala limitům. Nejprve vznikla očesaná verze H800 se sníženou paměťovou propustností. Po dalším zpřísnění podmínek firma připravila H20, která měla asi o čtvrtinu slabší výkon kvůli nižšímu počtu CUDA jader.

Letos v dubnu se pak Nvidia od americké vlády dozvěděla, že ani H20 nemůže volně prodávat, ale musí získat exportní licenci. Firma prodala tyto akcelerátory za 4,6 miliardy dolarů, avšak mohlo to být o 2,5 miliard víc. Naopak 4,5 miliardy dolarů Nvidii stálo to, že velkou část dodávek musela znovu uskladnit, zaplatit partnerům za nedodržení závazků a kvůli odkladu navíc po H20 klesla poptávka, protože na trh už přichází nová generace akcelerátorů Blackwell.

I kvůli trampotám s čínskými dodávkami firmě klesla hrubá marže ze 78,9 % na 61 %. Bez dopadu akcelerátorů H20 by marže činila 71,3 %, takže by i tak byla nižší než loni. Pro aktuální čtvrtletí firma očekává tržby ve výši 45 miliard dolarů (± 2%) a odhaduje, že nebýt problém s H20, mohly by být o 8 miliard vyšší.