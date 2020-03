Nvidia vyzvala hráče, aby výkon grafik věnovali boji proti koronaviru. Čtenáři Živě.cz si vedou dobře

Na začátku měsíce jsme oznámili, že do boje proti koronaviru se pustila i známá platforma Folding@Home pro distribuované výpočty, do které se se svým procesorem nebo grafickými kartami může zapojit kdokoli z celého světa.

Abychom trochu podpořili dobrou věc a sledovali statistiky, zároveň jsme založili tým čtenářů Živě.cz, který v klientské aplikaci stačí připojit pomocí týmového čísla 235910. V celosvětovém měřítku je tým Zive.cz na 1 556. místě a stále stoupá vzhůru, takže jen tak dál. Na záda nám dýchá tým Red Hat a TechnetCZ. Aplikaci si můžete stáhnout na oficiálních stránkách.



Statistiky týmu Zive.cz na Folding@Home

Do využití nepotřebného výkonu ale vstoupila i samotná Nvidia, která na twitterovém účtu zveřejnila oznámení o podpoře Folding@home. Pochopitelně obrovské množství fanoušků a majitelů grafických karet od Nvidie po celém světě se již nyní pod jedním týmem ocitlo se svými grafikami na 29. pozici z pohledu bodů a zpracovaných úloh a to i přes to, že jsou do systému zapojené i různé superpočítače z celého světa.

Koronavirus online