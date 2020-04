Nvidia vydala „zázračnou“ aplikaci RTX Voice, která ze zvuku eliminuje vše kromě hlasu

Nvidia představila novou aplikaci RTX Voice, která se stahuje zdarma jako samostatný software z oficiálních stránek. Zaměřuje se pouze na jedinou oblast – odstranit veškerý šum a nežádoucí zvuky kromě snímaného hlasu v mikrofonu.

RTX Voice, jak název napovídá, funguje pouze s grafickými kartami řady GeForce RTX, které už mají hardwarová tensor jádra. Důvodem je, že právě tato specializovaná jádra pro akceleraci umělé inteligence jsou u této aplikace používaná a není tak příliš zatěžována hlavní výpočetní část, což je důležité třeba při multiplayeru a streamování.



Rozhraní aplikace Nvidia RTX Voice

Aplikace funguje zcela jednoduše – nastavíte vstup, míru potlačení šumu a pak výstup, kam chcete výsledný zpracovaný zvuk poslat. Tento výstup pak posléze volíte v různých druzích softwaru pro videohovory, streamování (OBS Studio, Xsplitter), nahrávání zvuku z mikrofonu a další.

I přes to, že se jedná o první verzi, dle prvních testů funguje doslova zázračně a mnohem lépe, než cokoli co je na trhu. Můžete mít doslova zapnutý vysavač a do toho mlátit klávesami na herní „cvakací“ klávesnici a vše co ostatní uslyší a je nahráno, je pouze vaše čisté mluvené slovo z mikrofonu.

Vzhledem k tomu, že Nvidia zveřejnila i SDK, lze brzy očekávat také integraci s dalšími nástroji, kdy bude možné aplikaci využít i při klasické videoeditaci. Jak RTX Voice nastavit pro konkrétní aplikaci, si můžete přečíst zde.

Za zmínku určitě také stojí novinka v ovladačích, která rozšířila podporu hardwarového NVENC enkodéru na 3 nezávislé streamy v reálném čase. To se hodí například pro streamery, kteří mohou v reálném čase zpracovávat obraz s různým datovým tokem (jeden pro Twitch, druhý kvalitnější pro pozdější použití na Youtube a podobně).