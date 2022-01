Nvidia uvádí čtyři nové grafické karty. Na trůn posílá GeForce RTX 3090 Ti s TDP 450 W

Softwarové platformy pro hráče i kreativce

Velkou přidanou hodnotou Nvidie oproti konkurenci jsou softwarové platformy a to jak pro hráče (DLSS, GeForce Experience, Broadcast, GeForce NOW, Reflex a další), tak i pro profesionály (Nvidia Studio, Omniverse, CUDA a další).

Nvidia oznámila novinky v rámci Omniverse pro GeForce RTX Studio (konec bety), což umožňuje propojit spoustu profesionálních aplikací pro tvorbu nejrůznějšího obsahu do jednoho místa, respektive sdíleného prostoru, na kterém mohou pracovat lidé z týmu i po celém světě. Zjednodušuje se tím celé workflow, kdy už není nutné neustále přesouvat vše přes velké exportované soubory a je možné pracovat souběžně v reálném čase.

Herní systém Reflex pro snížení odezvy je dostupný v 7 nových hrách jako God of War, GRIT, iRacing, Midnight Ghost Hunt, Rainbow Six Extraction, Ready or Not a Super People. Ray Tracing či DLSS si můžete užít nově v těchto 10 hrách – The Anacrusis, The Day Before, Escape from Tarkov, HITMAN III, Midnight Ghost Hunt beta, Phantasy Star Online 2 New Genesis, Rainbow Six Extraction, Ratten Reich, Super People a Voidtrain.

I trochu eSportu

Nvidia se pochlubila i podporou monitorů pro eSport (Nvidia eSports Vibrance, Reflex Analyzer), které mají úhlopříčku 27 palců s rozlišením 1440p a přes G-Sync lze využít a graficky „utáhnout“ frekvenci až 360 Hz. Monitory lze i přizpůsobit a zmenšit obraz na 25 palců a rozlišení Full HD, které je v eSportu nejpopulárnější.

Tyto modely monitorů budou od výrobců Asus, AOC, SMI nebo Viewsonic. Modely s vyšším rozlišením 4K a zmíněnými funkcemi bude prodávat například Acer nebo Asus. K dispozici je i šest nových myší, které jsou připravené pro Nvidia Reflex.

Videoprezentace Nvidie na CESu