Nvidia ukázala světu Project GR00T a slibuje, že za dveřmi je revoluce humanoidních robotů

Každý rok se objeví alespoň jeden nový projekt, který si klade za cíl vyrobit humanoidního robota. Proč nám tedy už dávno neslouží v domovech důchodců? Protože surová strojařina je pouze jednou částí problému. Tou druhou (a patrně složitější) je křemíková duše.

Stručně řečeno, někdo toho robota musí naučit chodit, vnímat okolí a plnit smysluplné úkoly. Motoriku už skvělé zvládli třeba inženýři z Boston Dynamics, ale co ostatní? Budou muset všichni stále dokola vynalézat kolo, anebo zde bude nějaká základní, univerzální a tvárná technologie, která se bude v principu podobat tomu, jak to funguje v živé přírodě?

Project GR00T

Přesně o to se teď pokouší Nvidia, která na své výroční vývojářské konferenci GTC 2024 představila robotickou vizi a platformu Project GR00T. Prý je to základ nové technologické revoluce.

Nová robotická technologie ve videu:

GR00T – Generalist Robot 00 Technology – by měla podle svých autorů dramaticky urychlit nástup vyspělých robotů zítřka, ti se totiž budou učit podobně jako děti a jiná zvířátka pokusem/omylem ve virtuálním prostředí.

Virtuální svět Omniverse

To samo o sobě není nic nového – simulaci používají už déle než dekádu třeba i vývojáři autonomních vozů. Nvidia je dnes ale v podstatě jediná, která nabízí virtuální svět jako ucelenou a dostupnou průmyslovou platformu pro každého.

Říká ji Omniverse, už roky ji vylepšuje, no a vzhledem k tomu, že mimo jiné vyrábí herní grafiky, asi nebude žádným překvapením, že je Omniverse fotorealistický a pracuje s co nejvěrnější fyzikou. VR jako zdroj fotorealistického prostředí doplňuje ještě rodina simulačních technologií pro roboty Nvidia Isaac.

Fyzikálně věrná fabrika ve virtuálním světě Omniverse:

Co dnes všechno Omniverse umí? Je to až strašidelné. Šéf Nvidie Jensen Huang se na keynote pochlubil videem logistického centra s výměrou bezmála 10 000 metrů čtverečních.

V továrně jezdí roboti, chodí v ní lidé z masa a kostí, je prošpikovaná senzory a kamerami a nejlepší na ní je to, že vlastně vůbec neexistuje. Je to čirá, ale fyzikálně dokonalá simulace v Omniverse. Je to The Sims na steroidech a raný Matrix v jednom.

Co se roboti naučí ve virutálním světě, to zvládnou i v tom skutečném

Virtuální fabrika ale neslouží pro pobavení Jensena, když se zrovna doma nudí a chce po panáčcích házet krabice. Je to digitální předloha – dvojče – skutečné hypotetické továrny.

Roboti se totiž v prostředí Omniverse naučí pohybovat a fungovat, bezpečnostní systémy rozpoznávat popadané (virtuální) krabice v obrazu z (virtuálních) kamer a tak dále.



Vlevo simulace v Omniverse a vpravo realita. Ta je díky grafikám Nvidie natolik věrná, že bez problému nahradí skutečnou kuchyň pro fázi učení, jak připravit knedlo, vepřo, zelo

Investor pak jen naučené schopnosti nahraje do skutečných robotů a systémů, postaví podle softwarové předlohy skutečnou fabriku a tradá, všechny ty robotické vozíky a posuvníky palet v ní lusknutím prstu začnou fungovat, protože ji přece důvěrně znají – už ji viděli milionkrát v simulaci.

Jensen a robůtci od Disney, kteří se naučili chodit v simulovaném prostředí:

GR00T se dokáže učit nejen sám pokusem a omylem (zpětnovazební učení) ve virtuálním světě, ale stejně tak i prostým sledováním skutečného člověka, respektive videa a teleoperací – ovládáním na dálku.

To vše umožní zrod humanoidů, kteří nám jednou v LDN dost možná utřou zadek a přinesou pudink. Prostě budou dělat činnosti, na které nebudeme mít kvůli demografické změně v druhé polovině století dost nadšených altruistů.



V roce 2050+ dojdou bubeníci, protože je nahradí roboti, kteří hru okoukají

Robotický mozek Jetson Thor

Aby to mohlo celé fungovat, roboti kompatibilní s platformou GR00T budou muset být vyzbrojení ohromnou výpočetní sílou, ale zároveň bez potřeby malého jaderného reaktoru na zádech.



Jetson Thor bude nový počítač pro roboty

O to se postará nová hardwarová platforma pro roboty Jetson Thor. Nvidia Jetson je řada prototypovacích a vestavěných malých počítačů pro AI, která má za sebou už hromadu let vývoje a v roce 2019 jsme si ukázali, co zvládl její tehdejší nejmenší a nejlevnější představitel Jetson Nano s velikostí Raspberry Pi a GPGPU/CUDA akcelerátorem architektury Maxwell.

Doba ovšem pokročila, současná generace Jetson AGX Orin má o několik řádů vyšší výkon, GPGPU architektury Ampere, ale zároveň ještě relativně nízký příkon 15-75 W, aby takový mozeček robota utáhl lehký akumulátor. Mimochodem, zatímco jednoduchý Jetson Nano přijde na pár tisíc korun, AGX Orin přijde na bezmála 80 tisíc.



BYD je dravá čínská automobilka, která chce proniknout i na západní trhy. Její další vozy bude pohánět palubní počítač Drive Thor a software se bude učit v Omniverse

Jetson Thor pro roboty bude nejnovějším přírůstkem do rodiny a jediné, co o něm spolehlivě víme, je to, že jej už bude pohánět nejnovější architektura Blackwell.

Robotický Thor doplňuje ještě jeho verze pro automotive Drive Thor, která bude sloužit v palubních počítačích čínské automobilky BYD, pochlubil se Jensen Huang na GTC 2024.

Na projektu GR00T spolupracují velká jména

Druhým nezbytným předpokladem, aby se GR00T dokázal prosadit, je zelená ze strany výrobců robotů. Tady to ale bude zdaleka nejjednodušší, Nvidia je totiž prakticky jediná, která něco podobného dělá a právě díky zmíněné řadě Jetson si už před lety získala studenty z univerzit a prakticky všechny robotické laboratoře.



Nvidia se chlubí, že na projektu GR00T spolupracuje s hlavními vývojáři humanoidních robotů. Na seznamu nechybí ani Boston Dynamics

Není tedy divu, že na platformě GR00T společně s Nvidií spolupracují ta nejslavnější jména. Vedle amerického Boston Dynamics také jeho asijský a převážně robopsí soupeř Unitree Robotics, 1X Technologies, ve kterém zase utápí miliony dolarů OpenAI, no a seznam uzavírá Agility Robotics, Apptornik, Figure AI, Fourier Intelligence, Sanctuary AI a XPENG Robotics.

Ti všichni vyrábějí své dvounohé a čtyřnohé terminátory, no a pokud se teď budou moci učit vnímat svět okolo sebe ve věrném virtuálním prostředí a na výkonných cloudových superpočítačích, nástup humanoidních robotů je možná blíže, než by si leckdo pomyslel.

Jako v předvečer příchodu ChatGPT

Šéf Nvidie Jensen Huang proto současný stav přirovnal k době krátce před nástupem ChatGPT na podzim 2022. Tehdy také nikdo netušil, co všechno přijde a co všechno ještě včera netušené se náhle stane téměř až nudnou každodenností.



Podle Jensena čeká humanoidní roboty „ChatGPT-moment“ a pomohou tomu právě bazální technologie jako GR00T, Isaac a Omniverse

Ale zítra to ještě nebude. Projekt GR00T zatím není hotový, Nvidia jej začne opatrně otevírat v následujících měsících a vzhledem k tomu, že nástup nového hardwaru bude ještě pomalejší, stále se bavíme o horizontu přinejmenším jednotek let.

Videa nových výzkumných prototypů s neuvěřitelně věrnou motorikou, která už nebude doménou jen Boston Dynamics, ale nejspíše zaplní YouTube a další sítě o něco dříve.