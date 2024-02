Nvidia spojila tři aplikace pro správu grafické karty do jedné. Pro nové ovladače se už ani nemusíte registrovat

Od konce minulého týdnu můžete stahovat betaverzi Nvidia App. Výrobce s ní chce spojit funkce několika dosavadních aplikací na jedno místo, takže kvůli správě grafické karty a nastavování různých režimů a efektů uživatele nebudou muset tápat, kde se co nachází.

Nvidia App tak nahradí Control Panel, GeForce Experience a obdobnou RTX Experience pro neherní grafiky. Nová aplikace už ani nevyžaduje přihlášení, takže se uživatelé dostanou k nejnovějším ovladačům i bez registrace. Nvidia ale k registraci a přihlášení bude stále nabádat, protože tímto způsobem chce nadělovat různé dárky a výhodny. Aktuálně jde o obsah pro Call of Duty: Moder Warfare III a Warzone.

Nová aplikace má být i rychlejší, zabrat na disku až o 17 % méně místa než GeForce Experience, zatím ale ještě nenabízí úplně všechny funkce. Má už ale některé navíc. Do filtrů Freestyle přibyly RTX Dynamic Vibrance, která oživí barvy a zostří herní obraz, a RTX HDR, která přinese obraz vysoký dynamický obraz i do her, které jsou jen v SDR. Funguje to automaticky u všech titulů pro DirectX 9 až 12 a Vulkan. Je ale třeba vypnout obdobnou funkci AutoHDR ve Windows.

Nvidia App také upravuje vzhled překryvných obrazovek (overlays), které si můžete zkratkami Alt+Z a Alt+R aktivovat ve hrách. Zobrazí také detailnější informace o ovladačích (klasických i studiových), včetně seznamu nových funkcí a oprav.

Aplikace ale nemá za cíl nahradit další software. Skrz App se tak budou nadále zvlášť stahovat FeForce Now, Broadcast nebo Omniverse. Do budoucích verzí Nvidia láká na podporu formátu AV1 pro ShadowPlay, další ovládací prvky DLSS a lepší možnosti přetaktování.

Zdroj: Nvidia