Nvidia si plácla s MediaTekem. Společně vyrobí výkonné čipy pro PC a Chromebooky

Čerstvě největší výrobce čipsetů pro smartphony chce výrazně posílit i na trhu počítačů. MediaTek už vyrábí SoC pro levnější Chromebooky nebo různé minipočítače, díky oznámené spolupráci s Nvidií by ale jeho ambice mohly sahat ještě výš.

Právě Nvidia na včerejší akci GTC 21 řekla, že s MediaTekem vytvoří společný základ postavený kolem výkonných armových procesorů a grafik řady GeForce RTX. S těmi prý vytvoří novou řadu notebooků schopných využívat ray tracing v reálném čase a nabízejících rychlé AI výpočty.

Firmy zatím vytvoří jen referenční platformu pro Chromium, Linux a Nvidia SDK. Jestli ji nakonec využijí i výrobci počítačů, případně kteří, zatím nevíme. Zrovna Chromebooky nejsou oblast, kde by výkonná GPU a akceleraci AI měly velký užitek. Počítače s Linuxem jsou zase příliš malým trhem na to, aby pro ně vznikaly zvláštní čipy.

Nvidia s MediaTekem by se musely dostat do PC s Windows 10. Takové už existují, avšak všechny běží na čipech Snapdragon. Z vyjádření Nvidie přitom nevyplývá, že by se snažila rozbít monopol Qualcommu.