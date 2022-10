Nvidia ruší podivnou variantu GeForce RTX 4080 s 12 GB paměti. Kritika z ní asi udělá model 4070

Při uvedení nové generace desktopových karet řady GeForce RTX 4000 se Nvidia pustila do silně kritizovaného kroku. Uvedla dvě, respektive tři karty. S nejvýkonnější GeForce RTX 4090 není problém, ale u dvou variant GeForce RTX 4080 s 16 GB a 12 GB paměti je zavádějící marketing.

Běžný uživatel totiž předpokládá, že rozdíl mezi těmito variantami je jen v kapacitě paměti, jenže obě varianty se naprosto liší výkonem jak hlavního čipu, tak i pamětí a propustností. Zkrátka jsou to dvě úplně odlišné karty z jiných segmentů a s jiným výkonem. Dle prvních srovnání je GeForce RTX 4080 s 12 GB paměti asi o 25 % až 30 % pomalejší než 16GB varianta a je na tom podobně jako třeba GeForce RTX 3090.

Specifikace grafických karet Nvidia GeForce RTX 4000 (Ada) Model GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 GB GeForce RTX 4080 12 GB Výroba 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) CUDA jádra 16 384 9 728 7 680 Boost frekvence 2 520 MHz 2 505 MHz 2 610 MHz Kapacita paměti 24 GB (GDDR6X) 16 GB (GDDR6X) 12 GB (GDDR6X) E. frekvence paměti 21 GHz 22,5 GHz 21 GHz Paměťové rozhraní 384bit 256bit 192bit Propustnost paměti 1 008 GB/s 720 GB/s 504 GB/ Spotřeba TGP (Max) 450 W (660 W) 320 W (516 W) 285 W (366 W) Cena (doporučená) 47 990 Kč 36 100 Kč 27 100 Kč

Nvidia toto zmatečné označení sama přiznala a ruší tak variantu GeForce RTX 4080 s 12 GB paměti, kterou tak nebude možné předobjednat ani koupit. Lze tak počítat s tím, že se z tohoto modelu stane to, co všichni očividně vnímají – GeForce RTX 4070, což bude skvěle reprezentovat jak nižší kapacita pamětí, tak i celkový výkon.

V takovém případě by tak šlo jen o přeznačení a Nvidia by mohla nechat i původní nastavenou cenu na 899 dolarů (přibližně 27 100 korun), protože pokud tomu bude zvýšený výkon vůči minulé generaci odpovídat, dává to smysl. Proč vlastně Nvidia celý tento průšvih udělala? Nejspíše jde o to, že „4070“ už se hodně bere jako střední třída a tak tato nastavená cena vypadá příliš vysoká, byť výkon je ve skutečnosti jako u hi-endu minulé generace.