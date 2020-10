Nvidia ruší chystané varianty grafických karet GeForce RTX 3000. Žádné modely s větší pamětí zatím nebudou

V průběhu předchozích týdnů jsme se dočkali několika úniků informací i od samotných výrobců grafických karet, že Nvidia chystá uvedení vylepšených modelů řady GeForce RTX 3000, které budou mít hlavně větší kapacitu paměti. Mělo se to týkat jak GeForce RTX 3070 (kromě 8 GB i 16 GB) a GeForce RTX 3080 (kromě 10 GB i 20 GB).

Podle informací webu Videocardz, které mají pocházet už ze dvou nezávislých zdrojů, ale Nvidia chystané modely s větší pamětí ruší a v dohledné době se jich nedočkáme.

Tyto karty s větší kapacitou paměti se očekávaly jako reakce na chystané modely Radeon RX 6000 od AMD, které by měly mít16 GB paměti u většího počtu variant, což pro řadu zákazníků určitě bude jeden z rozhodovacích faktorů. Kapacita paměti sice v herním světě nehraje roli dnes ani při hraní ve 4K, v budoucnu však například 10 GB paměti u GeForce RTX 3080 může být při maximálním nastavení kvality obrazu omezující.

Nvidia výrobcům neoznámila, proč došlo ke zrušení, ale dává to poměrně smysl vzhledem k tomu, že není schopná pokryt poptávku ani po současných modelech (v obchodech je obvykle kolem 10 % potřebných kusů) a jak řekl sám šéf Nvidie, pokrýt veškerou poptávku bude trvat až do začátku roku 2021. Zrušení by se nemělo týkat levnějšího modelu GeForce RTX 3060 Ti s 8 GB paměti GDDR6, která by měla být v prodeji v polovině listopadu..

Tento krok je rozhodně dobrou zprávou pro AMD, která toho s novými modely může velmi dobře využít, tedy pokud se podaří konkurovat i samotným výkonem a cenou.

Představení grafických karet GeForce RTX 3000