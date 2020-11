Nvidia přidává podporu DLSS pro výrazné zvýšení výkonu ve čtyřech nových hrách

Nvidia pokračuje v rozšiřování vlastní technologie DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling), která pomocí učení umělé inteligence v cloudu při hraní her v rozlišení až 16K dokáže zlepšit kvalitu obrazu i výkonu na lokálním počítači. Nvidia postupně technologii trénuje na dalších hrách a nyní představila podporu pro čtyři nové.

Mezi nové hry s podporou DLSS 2.0 patří Call of Duty Black Ops Cold War, War Thunder, Enlisted a Ready or Not. Technologii DLSS tak už aktuálně podporuje téměř 30 her. Mezi plánovanými kousky bude například Cyberpunk 2077, který vyjde v prosinci.

Nvidia také v grafech prezentuje výrazně zvýšení výkonu, pokud si DLSS aktivujete. Kompatibilita je pochopitelně pouze s grafikami řady GeForce RTX, které mají tensor jádra pro rychlé zpracování umělé inteligence.

Jak je vidět v grafech, se zapnutým DLSS v módu „Performance“ lze zvýšit počty snímků za sekundu až na dvojnásobek, což se hodí hlavně ve vysokém rozlišení jako třeba 4K a ve spojení s náročným ray tracingem. I když systém funguje tak, že zpracovává nižší rozlišení obrazu, díky umělé inteligenci je výsledný obraz mnohdy kvalitnější, než nativní rozlišení (protože se A.I. učí nad obrazem s rozlišením až 16K).

Podobnou technologii chystá i AMD pod názvem „Super Resolution“ (mělo by jít o spolupráci i s Microsoftem), avšak ta je stále ve vývoji s tím, že nevíme ani kdy bude dostupná. Nvidia má navíc tuto technologii již ve druhé generaci (DLSS 2.0), která přinesla velké změny oproti značně chybové první verzi.