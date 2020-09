Nvidia představila grafické karty GeForce RTX 3900, RTX 3800 a RTX 3700. Známe české ceny

Sérii desktopových grafických karet GeForce RTX 2000 uvedla Nvidia před dvěma lety a čekání na novou generaci tak bylo opravdu dlouhé. I když Nvidia na trh dostala i mírně vylepšené modely „Super“, žádný velký výkonový skok se nestal, a tak se stále čekalo na řadu GeForce RTX 3000.

Oproti předchozím generacím se tentokrát Nvidia rozhodla ke zjednodušení, serverové modely totiž sdílí stejnou architekturu Ampere. Modely pro servery a datacentra už byly uvedené dříve, nyní se však konečně dostává i na desktop, hráče počítačových her, ale i různé profesionály, kteří dokáží těžit z vysokého výkonu grafického čipu.

Zatím tři výkonné modely

Nvidia představily celkem tři modely, o kterých se spekulovalo už několik týdnů předem. Jedná se o GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 a nejvýkonnější GeForce RTX 3090. Šéf Nvidie Jensen Huang ale v prezentaci sám označoval za vlajkový model GeForce RTX 3080, zatímco GeForce RTX 3090 směřoval směrem k tomu, že se jedná o obdobu modelu Titan, a je tak primárně určena pro profesionálnější použití.

Všechny čipy u těchto modelů jsou vyráběné 8nm technologií od Samsungu, takže se nepotvrdily dřívější spekulace o 7nm procesu od TSMC, podobně jako toho využívá AMD pro grafiky i procesory. Čipy obou výkonnějších modelů mají 28 miliard tranzistorů, u GeForce RTX 3070 to Nvidia zatím neuvedla.

Zajímavostí je, že i nejslabší GeForce RTX 3070 má více cuda jader, než GeForce RTX 2080 Ti (5 888 vs. 4 352) a také vyšší frekvenci boostu. Nvidia tak obecně říká, že je GeForce RTX 3070 výkonnější než GeForce RTX 2080 Ti při využití ray tracingu.

Frekvence se samozřejmě budou lišit i dle různých variant, které si výrobci připraví. Zatímco GeForce RTX 3070 bude mít ještě 8 GB paměti GDDR6, GeForce RTX 3080 už bude mít 10 GB GDDR6X a nejvyšší GeForce RTX 3090 pak šílených 24 GDDR6X.

Díky použité architektuře Ampere se všechny modely chlubí výrazně vyšším výkonem při ray tracingu (druhá generace jader), rovněž dostaly více tensor jader (třetí generace) pro rychlejší běh umělé inteligence a podobných výpočtů. Má to pochopitelně vliv i na technologii DLSS 2.0, která výrazně zlepšuje obraz (Nvidia na vlastních superpočítačích renderuje podporované hry v 16K a naučené A.I. tak dokáže zobrazit mnohem vyšší detaily než je zvládne nativní 4K) a zvyšuje počet snímků za sekundu.

Skokové zvýšení výkonu se ale i přes pokročilejší výrobní proces výrazně podepsalo na spotřebě. Pro porovnání: GeForce RTX 2080 Ti má TDP 250 W. GeForce RTX 3070 se drží mírně pod – 220 W, ale GeForce RTX 3080 už má TDP 320 W a GeForce RTX 3090 dokonce 350 W.

Aby bylo možné zvýšené teplo uchladit, musela Nvidia vyvinout i nový typ efektivnějšího chlazení.

Nový dvouzónový chladič

Pokud jde o verzi karet přímo od Nvidie (ostatní výrobci budou mít i jiné typy chladičů), ten má zcela nový design ale i konstrukci. Z jedné strany to sice vypadá, že má karta pouze jediný ventilátor, avšak z druhé strany je na opačné straně rovněž další ventilátor.

Konstrukce funguje dvouzónově. Pravý ventilátor, který je při standardním osazení umístěn směrem dolů, nasává vzduch ze skříně a žene ho přes žebra karty nahoru k procesoru, kde by měl pomocí horních ventilátorů nebo zadních ventilátorů unikat ze skříně ven.

Naopak levý ventilátor, který je při standardním osazení umístěn nahoře, nasává vzduch ze skříně přes žebra v kartě a rovnou výfukem z karty zároveň i ze skříně. Obě žebra jsou samozřejmě pomocí heatpipe trubic propojena s hlavním čipem, od kterého se teplo odvádí. Nvidia uvádí maximální teplotu grafického čipu 93 stupňů Celsia. Při této teplotě lze očekávat, že už bude snižována frekvence pro snížení teploty.

Souvisí s tím i napájení. Nejnižší model GeForce RTX 3070 potřebuje jeden 8pinový PCI Express konektor, oba vyšší modely GeForce RTX 3080 a 3090 už ale dva osmipiny. Doporučený zdroj u GeForce RTX 3070 je 650 W, u obou vyšších pak 750 W.

Nové technologie

Všechny karty už podporují novou generaci obrazového výstupu HDMI 2.1 (tři porty), bohužel zatím nebylo zveřejněno, zda se jedná o plnou specifikaci (48 Gb/s) nebo omezenou (40 Gb/s, podobně jako u televizorů LG OLED CX). Displayport je stále ještě ve verzi 1.4a.

Karty už jsou rovněž připravené pro PCI Express 4.0 a v oblasti multimédií mají 7. generaci enkodéru a 5. generaci dekodéru (včetně podpory AV1).

Zcela novou technologií je Nvidia Reflex, která je zaměřená hlavně na náročné hráče, kteří hrají kompetetivní hry. Tato technologie ve spojení nových grafik a displeje s G-Sync dokáže snížit odezvu od kliknutí k zobrazení.

Nvidia Reflex ale vyžaduje podporu přímo ve hře, takže vývojáři dostali SDK s novými API, které mohou použít pro integraci a dalšímu urychlení zpracování renderování scény. Základní snížení latence i u nepodporovaných her lze zapnout v nastavení ovladačů, kde je tato technika pod názvem Ultra Low Latency Mode.

Nvidia RTXIO řeší nečekanou oblast – akceleraci úložiště, na kterém spolupracuje přímo s Microsoftem. Nvidia díky této technologii dokáže akcelerovat dekompresi dat z rychlého SSD a dosáhnout tak vyšších rychlostí, než to zvládne procesor, pro který je tento úkol velmi náročnou operací. Dojde tak i k ulehčení procesoru. Technologie využívá nové API Microsoft DirectStorage, které stejným způsobem funguje i na novém Xboxu Series X, vlastní obdobu má také chystaný PlayStation 5.

Tato technologie je rozhodně velmi zajímavá a je to přesně to, co hráči počítačových her potřebují, aby se hry mohly zbavit nahrávacích obrazovek. U nejvýkonnějších SSD, které bez komprese zvládají streamovat data rychlostí kolem 7 GB/s, bychom se měli dočkat maximálky kolem 14 GB/s, aniž by to nějak vytěžovalo procesor.

Pro jednoduché a kvalitní streamování si Nvidia připravila i Broadcast App s využitím schopností umělé intleigence.

Pro rychlou tvorbu filmových grafických animací Nvidia uvedla novou aplikaci Omniverse Machinima. Díky ní lze vytvořit nádherné filmečky a možná se dočkáme i větších filmů od menších tvůrců, které využívají grafické zdroje z her. Tuto ukázku vytvořila Nvidia za několik dní:

Milovníky hry Fortnite rovněž Nvidia nalákala na verzi s podporou ray tracingu:

České ceny a dostupnost

Jednotlivé modely budou na trhu dostupné od 17. září, respektive 24. září a GeForce RTX 3070 až v říjnu. V české verzi stránek ale Nvidia informuje o dostupnosti až od října u všech modelů. Nvidia také už zveřejnila i doporučené české ceny. V případě GeForce RTX 3070 to bude 13 999 korun, u GeForce RTX 3080 je cena 18 999 korun a šílená GeForce RTX 3090 bude stát 40 999 korun.

Samozřejmě je nutné počítat s tím, že budou dostupné různé varianty s různou variací cen, ale u základních verzí bychom se měli dočkat zmíněného nacenění.

Zatím nejsou dostupné nezávislé testy výkonu ve hrách. Nvidia v prezentaci ukazovala relativní srovnání výkonu, nikoli však porovnání v konkrétních hrách. Podobně jako v minulosti lze očekávat, že si Nvidia trochu přihřála polívčičku zahrnující i výkon s ray tracingem, který ale zatím mnoho her nepodporuje. Do budoucna lze ale jeho rozšíření očekávat mnohem větší, takže nejde jen o „marketingovou“ technologii bez užitku.

Celá prezentace

