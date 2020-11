Nvidia nakonec zpozdí uvedení GeForce RTX 3060 Ti. Dočkáme se až v prosinci

Už dříve jsme informovali o tom, že Nvidia sice prozatím zrušila připravované modely výkonných grafických karet řady GeForce RTX 3000 s větší kapacitou paměti (reakce na 16GB modely Radeon RX 6000 od AMD), ale levnější model GeForce RTX 3060 Ti je stále v přípravě.

Původně neoficiální informace naznačovaly, že Nvidia chystá levnější grafiku GeForce RTX 3060 Ti na polovinu listopadu, tedy v době, kdy AMD vypustí první dvě varianty nových hi-end grafických karet Radeon RX 6800 a 6800 XT.

Podle úniků na Twitteru se ale GeForce RTX 3060 Ti dočkáme až 2. prosince. Dobrou zprávou je, že výkon by měl být relativně slušný a srovnatelný s GeForce RTX 2080 Super. Karta by měla obsahovat 8nm čip GA104 s 4 864 jádry cuda a 8 GB paměti GDDR6 (256bitové rozhraní). Vzhledem k nižšímu výkonu by měl mít tento model TDP 180 W s nutností připojit jeden osmipinový konektor.