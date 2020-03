Nvidia nakonec ruší i online prezentaci konference GTC 2020, která měla být řešením kvůli koronaviru

Minulý týden jsme vás informovali o tom, že Nvidia kvůli koronaviru ruší konferenci GTC 2020 a přednášky s prezentacemi a tedy i uvedení novinek bude probíhat pouze online v rámci videostreamu. Nvidia ale zrušila i tento plán.

Původně si měl jako vždy šéf a zakladatel Nvidie - Jensen Huang vzít úvodní velkou přednášku, ale to se nestane a vše bude probíhat jinak. Nvidia totiž jednoduše rozešle všechny potřebné informační materiály novinářům a poté se uskuteční telefonický hovor šéfa Nvidie s investory.

V něm by měl zmínit všechny hlavní novinky a odpovědět na případné otázky. O všech novinkách, ve kterých by neměly chybět ani informace o nové generaci grafických karet s architekturou Ampere, se dozvíme 24. března.

Očekávání jsou poměrně velká, protože tento rok by se do hi-end segmentu měla dostat i společnost AMD s novou generací grafických karet, takže by měla mít Nvidia konečně pořádného konkurenta i v této oblasti.

Pokud jde o ostatní části GTC 2020, které zahrnují webináře, tréninky a podobně, ty jsou stále naplánované a budou dostupné online.