Nvidia možná už od příštího roku začne vyrábět desktopové grafiky u TSMC pomocí 7nm technologie

Nová generace desktopových grafických karet řady GeForce RTX 3000 od Nvidie je vyráběná pomocí 8nm technologie v továrnách Samsungu. Dle zdrojů Digitimes nastane ale příští rok změna, což v případě jedné generace rozhodně nebývá zvykem.

Podle informací už je Nvidia v jednání s TSMC o tom, že příští rok začne vyrábět desktopové grafické karty s architekturou Ampere pomocí 7nm technologie. Nabízí se pochopitelně důvody, proč tomu tak je a spekulací je opravdu hodně. Mohlo by jít o to, že výtěžnost u Samsungu není příliš dobrá, čemuž by odpovídal i velký nedostatek karet na trhu.

TSMC navíc přišlo o Huawei (obchodní boj USA a Číny) a Apple, který už začal ve velkém používat 5nm technologii. Kapacity výroba pomocí 7nm technologie jsou tak dostupnější, proces je už velmi dlouho ověřený, optimalizovaný a navíc i levný. Vzhledem k tomu, že si Nvidia nechává u TSMC vyrábět 7nm čipy Ampere pro serverový a podnikový trh (GA100), přechod i u desktopových grafických karet by neměl být vůbec problematický a nákladný.

Nvidia by tak mohla mít přístup k mnohem větším objemům výroby a přechod na optimalizovanou 7nm výrobu (7nm+) by umožnil zase o kousek posunout možnosti grafických čipů – z pohledu výkonu (frekvencí), tak i spotřeby. TSMC u optimalizované 7nm výroby slibuje zlepšení těchto parametrů o 10 až 15 %.

Možná to tak bude právě ideální řešení mnoha problémů, kterým teď Nvidia čelí a navíc velmi snadno uvede verze karet s označením „Super“ a podobně, které budou mít o trochu lepší parametry než současné verze. To se ale dozvíme až v roce 2021.

