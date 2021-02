Nvidia ještě nemá Arm jistý. Proti obchodu vystupují Qualcomm, Microsoft a Google

Akvizice Armu nebude jednoduchá záležitost, ví to i Nvidia. Ta za britskou společnost nabídla 40 miliard dolarů a očekávala, že k dokončení obchodu dojde do 18 měsíců. Antimonopolní úřady by tak případné povolení mohly zkoumat více než rok.

Jistým vodítkem by pro ně mohly být stížnosti konkurentů, ale též partnerů Nvidie. Podle listu CNBC už proti akvizici vystoupil Qualcomm, který se zřejmě obává, že by Arm s novým majitelem už nemusel být tak otevřený jako dosud. Protiargumenty zaslal úřadům v USA, EU, Británii a Číně.

A není sám. Zdroje deníku Bloomberg tvrdí, že se obchod nelíbí ani Microsoftu a Googlu. Byznys obou firem je sice založen na softwaru a službách, obě ale také vyrábějí hardware, v němž se využívají armové čipy. Jaké konkrétní námitky však Qualcomm, Microsoft a Google mají, ani jeden z deníků nesdělil.

Oba nicméně tvrdí, že americká Federální obchodní komise (FTC) už vyšetřování obchodu posunula do druhé – hloubkové – fáze.

Nvidia při oznámení akvizice slíbila, že Armu zůstanou název, zaměstnanci i centrála v britském Cambridgi. Měnit se podle ní nemá ani licenční model, který umožňuje všem firmám odebírat od Armu práva k využívání jeho (mikro)architektonických návrhů.

Arm ve vedlejší nesouvisející zprávě uvedl, že rok 2020 pro něj byl rekordní. V posledním kalendářním čtvrtletí výrobci uvedli na trh 6,7 miliardy zařízení s jeho čipy, to vychází na 842 za každou sekundu. Zajímavé je, že 4,4 miliardy připadá na čipy typu Cortex-M určené do IoT a různých embedded systémů. Arm už spolupracuje s 530 výrobci a licencuje jim 1910 návrhů, jen loni prodal 175 nových.

Sledujte Týden Živě o tom, jak Apple přechází na Arm: