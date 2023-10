Nvidia je drahá, Microsoft si proto navrhne vlastní čipy pro AI. Ukáže je už za měsíc

Podle zdrojů listu The Information by měl Microsoft už příští měsíc na konferenci Ingite představit vlastní čipy pro urychlování AI výpočtů. Firma dosud pro trénink a běh velkých jazykových modelů pohánějících Bing Chat a Copilot používala akcelerátory od Nvidie jako například H100.

Jde o nejvýkonnější řešení na trhu, ale cena jedné karty se počítá v desítkách tisíc dolarů. A takových firma do svých datacenter instaluje desítky tisíc. To jsou ohromné částky za čipy, jejichž výrobní náklady činí jen zlomek uvedené ceny, a které za tři roky zestárnou, protože přijdou nové akcelerátory, které budou mít násobně vyšší výkon. Pro Microsoft je to tedy motivace vytvořit si akcelerátory vlastní.

The Information mluví o novém čipu Athena, ale zatím není jasné, jestli vzniká přímo v laboratořích Microsoftu, případně ve spolupráci s jinými partnery. Z Xboxů a Surfaců má firma zkušenosti s návrhem čipů na míru, které jí dodávají AMD nebo Qualcomm.

Na druhou stranu ale konkurenti jako Amazon, Google nebo Meta tvoří vlastní AI akcelerátory od píky, takže se Microsoft může vydat i tímto směrem. Jak to bude ve skutečnosti, se dozvíme během konference, která se koná 15. a 16. listopadu.

Shodou okolností přišla se zprávou o vývoji vlastních čipů také agentura Reuters, ta ale tvrdí, že si je jako náhradu za Nvidii navrhuje společnost OpenAI stojící za ChatGPT a Dall-E. OpenAI úzce spolupracuje s Microsoftem, takže možná probíhá nějaké partnerství i na této úrovni. Především by ale pro OpenAI mohl být návrh vlastní čipů velkou finanční úlevou. Provoz jejích služeb je drahý a firmu dotují investoři.

via TechPowerUp