Nvidia jako první podporuje DirectX 12 Ultimate. Nové ovladače také zvýší výkon

Nvidia včera vydala nové ovladače GeForce Game Ready 451.48 WHQL pro Windows 10. Jsou první, které podporují grafické rozhraní DirectX 12 Ultimate, a mají i další novinky.

Nová verze DirectX je vylepšuje podporu raytracingových efektů, aktualizovaný DXR 1.1 zjednoduší práci vývojářům her/aplikací a teoreticky také zvýší výkon. Další novinkou jsou technologie Variable Rate Shading pro vykreslování méně důležitých částí obrazu v horší kvalitě (což zvýší fps). Přibyl také Mesh Shading pro vykreslování velkého množství komplexních objektů bez velkého dopadu na výkon. Novinkou je též Sampler Feedback, díky níž se bude lépe hospodařit s video pamětí.

Všechny tyto vychytávky jsou od začátku součástí architektury Nvidia Turing, takže budou fungovat i na aktuální generaci grafických karet. Díky standardizaci na úrovni API teď ale vývojáři budou moci používat jeden kód, který v budoucnu poběží i na kartách AMD či Intelu.

GeForce Game Ready 451.48 WHQL přináší ještě tzv. Hardware-accelerated GPU scheduling. Na PC s Windows 10 May 2020 Update lze v nastavení systému zapnout vylepšený plánovač, díky němuž může video paměť přímo spravovat GPU (a ne operační systém). To by mělo zkrátit odezvy a zvýšit výkon. První test Wccftechu ukazuje, že dopad je skutečně měřitelný, ale zázraky nečekejte.

Nové ovladače dále rozšiřují podporu G-Sync Compatible od devět nových monitorů od AOC, Asusu, Dellu, Lenova, LG a Samsungu. Dalších 12 her může využít automatické nastavení jedním kliknutím a jde o první driver Nvidie s plnou podporou pro Vulkan 1.2.