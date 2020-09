Nvidia GeForce RTX 3080: Podrobné testy z celého světa ukazují sílu nové grafiky

Začátkem měsíce Nvidia představila novou generaci výkonných desktopových grafických karet řady GeForce RTX 3000, konkrétně tři modely – GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 a nejvýkonnější GeForce RTX 3090.

Jako první se ale do prodeje dostává „prostřední“ model GeForce RTX 3080, který je vzhledem k ceně a prezentovanému výkonu ideálním nástupcem GeForce RTX 2080 Ti. Jak se ale liší prezentovaný výkon od Nvidie vůči realitě ve většině her?

Základní specifikace GeForce RTX 3080

Detailní parametry všech karet jsme popisovali již v minulém článku, takže si to jen ve zkratce připomeneme. GeForce RTX 3080 má 8nm čip GA102 s 28 miliardy tranzistorů a disponuje 8 705 cuda procesory. Čip používá novou architekturu Ampere, která přináší i zvýšení počtu ray tracing a tensor jader (DLSS, A.I. výpočety).

K dispozici je nová rychlá paměť GDDR6X (320bitové zapojení) s kapacitou 10 GB, která poskytuje propustnost 760 GB/s. GeForce RTX 2080 Ti měla sice vyšší kapacitu 11 GB, ale jednalo se o pomalejší paměti GDDR6 s propustností 616 GB/s. GeForce RTX 2080 pak měla 8 GB paměti GDDR6 s propustností 448 GB/s.

Rozdíl v kapacitě ale není znát ani při rozlišení 4K při nejvyšším nastavení. Pro tuto generaci zkrátka nebude 10 GB grafické paměti žádným omezením a nároky se zvýší spíše až se začne hrát ve vyšších rozlišeních, například 8K. Právě proto Nvidia uvádí jako ideál pro toto rozlišení až GeForce RTX 3090, která má 24 GB paměti.

TDP tohoto modelu je 320 W, což je výrazně více než u GeForce RTX 2080 Ti (250 W) a projevuje se to na celkové spotřebě počítače. Nvidia uvádí, že pro tuto grafiku je vhodný zdroj s výkon minimálně 750 W. Dodatečné napájení je řešené dvěma osmipinovými konektory PCI Express, které se zapojují do přibaleného 12pinového adaptéru (týká se Founders Edition přímo od Nvidie).

Zahraniční testy

Do testování karty, kterému předcházelo embargo pouze s rozbalováním a ukázkou designu, se samozřejmě pustila většina zahraničních redakcí, které dostaly Founders Edition od Nvidie. K dispozici je tak spousta testů her, profesionálních aplikací, ale také konfigurací s různým typem procesorů a dalších komponent. V galerii naleznete výběr zajímavých grafů a srovnání.

Výkon GeForce 3080 je mezigeneračně obrovský, obzvláště pokud budeme uvažovat, že má jít vzhledem k ceně o náhradu GeForce RTX 2080 a nikoli GeForce RTX 2080 Ti. I když jsou rozdíly pochopitelně různé dle konkrétní hry, v průměru se dá říci, že je výkon GeForce RTX 3080 o 30 % než u GeForce RTX 2080 Ti. V některých hrách je rozdíl třeba jen 10 %, u jiných ale i 50 %.



Zdroj: Techspot



Zdroj: TechpowerUp

Navíc je třeba počítat s tím, že největší rozdíly jsou vidět pouze v rozlišení 4K, při nižším rozlišení do hry přichází omezení výkonu dnešních procesorů. Výjimkou je například Doom Eternal, který má dobře postavený engine schopný až 1 000 fps a v rozlišení Full HD se tak s touto grafikou není problém dostat na 300 až 500 snímků za sekundu.



Zdroj: Kithuru

Zdroj: Hexus a Guru3D

Kupovat GeForce RTX 3080 pro nižší rozlišení než 4K se tak příliš nevyplatí, respektive jediným důvodem je hraní při vyšším fps než 60, tedy pokud na to máte monitor. Dobrou zprávou ale je, že při rozlišení 4K už takřka nehraje roli procesor, takže moderní a levný šestijádrový AMD Ryzen 5 3600 má ve hrách stejný výkon jako 16jádrový Ryzen 9 3950X s vyšší frekvencí.

Skokové zvýšení výkonu lze znát při spojení ray tracingu a navíc ještě DLSS. Ray tracing je velmi náročný, ale technologie DLSS 2.0 je tak dobrá, že umožňuje zvýšení výkonu ve 4K i o dalších desítky procent. V tomto směru to bude mít AMD velmi těžké, pokud nepředstaví něco podobného. Dohnat to pouhým hardwarovým výkonem rozhodně nebude lehké. Množství her s podporou ray tracingu a DLSS přitom rychle přibývá.

Potěší i profesionály

V galerii naleznete i pár ukázek výkonu GeForce RTX 3080 a dalších karet v profesionálních aplikací pro grafiku, rendering nebo třeba CAD. Ve všech případech předvádí tato grafika neuvěřitelný skok ve výkonu, který je až dvojnásobný oproti GeForce RTX 2080 Ti.

Pokud tedy dokážete ke své práci využívat grafickou kartu, je tato karta téměř nutností, protože vám výrazně urychlí zpracování úloh.

Přetaktování a hluk

Nový chladič se Nvidii opravdu hodně povedl. Dle měření jednotlivých redakcí se obvykle jednalo o nejtišší kartu v testech a to i přes to, že se teplota hlavního čipu držela kolem 80 stupňů Celsia.

Nová generace ale nejspíše nepotěší milovníky přetaktování, které je hodně omezené, alespoň dle testování verze Founders Edition, uvidíme, jak na tom budou karty od ostatních výrobců. Dostat se na 10% zvýšení výkonu je ale reálné, přičemž hlavně se na tom podílí přetaktování pamětí. Typicky se tak dá zvýšit frekvence u jádra o 60 MHz, ale u pamětí o 900 MHz. Pokud půjdete dále, omezovače příkonu už srazí výkon níže.

4K@60 konečně realitou

V drtivé většině her lze dosáhnout nad 60 fps při rozlišení 4K, což nebylo s předchozí generací možné. Stále se však najdou výjimky, kde nemá ani GeForce RTX 3080 šanci – například Microsoft Flight Simulator 2020. Pravděpodobně ho neporazí ani chystaná GeForce RTX 3090, která přijde za týden (24. září). Bude rovněž zajímavé sledovat, jak si karta povede v novém Crysis Remastered na maximální nastavení „Can It Run Crysis?“.

GeForce RTX 3080 poskytuje skvělý poměr ceny a výkonu, ale také výkonu na watt, byť má celkově mírně vyšší spotřebu než GeForce RTX 2080 Ti. Základní cena za Founders Edition je 18 999 korun, v nabídce českých e-shopů už je ale velké množství modelů od různých výrobců. Zatím ale není jasné, jestli klasické chladiče budou tak dobré jako nový model od Nvidie.

Výrobci vodních bloků už rovněž mají nabídku řešení, přičemž je třeba si dávat pozor na kompatibilitu – jestli budete mít referenční design nebo Founders Edition (to není referenční design).