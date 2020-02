Výkon herního počítače za 139 Kč nebo i úplně zadarmo. Geforce Now startuje!

Čtyři a půl roku testovala Nvidia svou službu Geforce Now pro hraní her streamovaných z výkonných datacenter přes internet. Po neuvěřitelně dlouhém testovacím období je už konečně vše doladěno a služba se veřejně spouští.

Poprvé jsme o Geforce Now psali už v září 2015, ale během betatestování se významně proměnil charakter služby i podporovaná zařízení. Původně jste potřebovali přehrávač Nvidia Shield Android TV, dnes vám stačí i obyčejný notebook s Windows nebo MacOS a dokonce ji můžete spustit i na mobilním telefonu s Androidem.

Takto jede Geforce Now na obyčejném notebooku s integrovanou grafikou:

Co je vlastně Geforce Now

Od služby nečekejte něco jako „Spotify na hry" - v rámci předplatného dostanete špičkový herní výkon, nikoli ale samotné hry. Klíčovou vlastností Geforce Now ale je, že nemusíte kupovat už jednou koupené hry na nějaké další službě. Pokud něco máte ve své knihovně služby Steam (nebo na Uplay, Epic, Battle.net a podobně, bohužel chybí GOG), můžete to hrát i streamovaně přes internet.

Už v základu Geforce Now podporuje populární hry bez zdlouhavé instalace, mnoho her tedy můžete okamžitě pustit a jen se přihlásíte ke svému účtu na konkrétním obchodu. Pokud vyberete ze svého Steamu něco staršího, dostanete na Geforce Now svůj vlastní virtuální počítač s Windows, do kterého se starší hra stáhne a nainstaluje.



Základní prostředí aplikace Geforce Now

Díky umístění počítače v datacentru na rychlé páteři je stahování her bleskurychlé, hrát tedy můžete za pár minut i v případě objemnějších her. Většina her je podporovaná, ale narazíte i na výjimky - můžete třeba hrát Shadow of the Tomb Raider, ale nemůžete si zahrát demoverzi stejné hry. Podobně nespustíte nedávno vypuštěný Quake RTX, který slouží hlavně jako ukázka technologií. Nespustili jsme také Mashinky, zřejmě kvůli early-access a Cities Skyline ze Steamu zase chtěla doinstalovat vlastní launcher, což selhalo. Běžné hry tedy většinou spustíte, ale neplatí, že pustíte úplně všechno, co najdete na Steamu, Origin, Uplay, Battle.net a dalších.



V rámci Steam si vyberete svou hru a spustíte ji. Dostane přidělenou výkonnou grafiku

Geforce Now podporuje také Discord Rich Presence, takže spuštění hry v aplikaci Geforce Now automaticky aktualizuje stav v aplikaci Discord na Windows a Mac OS.

Během hraní můžete také zaznamenávat klíčové momenty, třeba automaticky nahrát vítězné zásahy v podporovaných hrách přes Nvidia Highlights.

Protože Geforce Now streamuje kompletní obraz ze hry přes internet, samozřejmě potřebuje rychlý a stabilní internet. Ideálně pevné připojení bez nějakých bezdrátových prvků po cestě. Doma také raději přes drát než Wi-Fi připojení.



Výsledky benchmarku ve hře, ne všechny hry můžete nainstalovat

Jak tlustou linku potřebujete

Požadovaná rychlost není extrémní. Minimálně Nvidia doporučuje 15 Mb/s, pro nejlepší zážitek pak 50 Mb/s. V nejvyšší kvalitě FullHD/60FPS přenesete 10 GB za hodinu, v úsporné s 720p/60FPS to bude 4 GB dat za hodinu s rychlostí 12 Mb/s a nastavit můžete případně ručně i nižší kvalitu, nebo naopak až 120 FPS. Požadavky na odchozí spojení jsou pochopitelně mnohem úspornější, odesílají se jen pohyby myši, doteky klávesnice nebo gamepadu.



Snímky z FullHD/60 podoby Geforce Now při běžné jízdě autem, při rychlém švenkování pomocí myši.



Statický snímek FullHD/v klidu, kdy měl systém dost času na doostření obrazu

Mnohem větší problém než rychlost bude stabilita připojení. Ideálně chcete pevné připojení bez bezdrátových pojítek po trase do internetu. To je ale něco, co si bez osahání na vlastních podmínkách nemáte jak otestovat. Rozhodně se ale Geforce Now dokáže lépe vyrovnat s případnými problémy na trase než Google Stadia, která dle dostupných kritických videí na internetu je na horším internetu zcela nepoužitelná.

Díky hraní na výkonném hardwaru v datacentru můžete nastavit grafiku na maximální kvalitu a na rychlosti to nepoznáte. Přicházející obraz je ale samozřejmě komprimovaný, takže uvidíte sice precizně vypočítané stíny a bohaté detaily, ale obraz nikdy nebude tak superostrý jako při hraní přímo na počítači. V pohybu ale grafika bude vypadat výborně a nepřipadne vám, že nějak trpíte horším obrazem.

Test input lagu při hraní Kingdome Come na Geforce Now přes mé domácí připojení a lokálně na PC:

Po spočítání snímků ve videu je Geforce Now o 130 ms pomalejší než lokální PC. Aplikace Geforce Now přitom sama tvrdí, že nemám ideální parametry. Náš dům je do internetu propojený 10GHz bezdrátovým pojítkem na vzdálenost několika kilometrů. Připojení je rychlé, ale citlivější na kolísání kvality.

Odezva hry na stisk klávesy je pochopitelně pomalejší než přímo na počítači, zpoždění ale reálně není nějak děsivé. Nvidia už má několik serverů ve střední Evropě, vaše pakety tedy neputují daleko. Spíš to odpovídá hraní na konzoli připojené k běžnému televizoru. Na profesionální hraní to tedy není, ale ve hrách typu Witcher 3 nebo série Lara Croft nic nepoznáte. Použitelně se dá i jezdit v autosimulátorech, které jsou na podobná zpoždění docela citlivé.

Konečně pro všechny

Dlouho se k Geforce Now dostali jen účastníci betaverze. Postupně se jich sice nasbíralo 300 tisíc, přesto se ale na několik miliónů zájemců nedostalo. Pro účastníky betaverze bylo hraní zcela zdarma, ale možnost bezplatného hraní spuštěním oficiální verze neskončí. A to ani pro nově příchozí uživatele.

Samotná Nvidia dlouho přemýšlela, jaký nejlepší obchodní model zvolit. Uvažovalo se o platbě za odehrané hodiny, vyšším nelimitovaném paušálu a na počátku se dokonce hry měly kupovat jen v obchodě Nvidie. Naštěstí finální placená podoba GeForce Now vypadá docela atraktivně.



V USA 5 dolarů, v Evropě 5,5 eura a u nás 139 Kč měsíčně

Bezplatná verze Geforce Now má několik omezení, tím hlavním je délka jedné herní seance v délce maximálně 60 minut. Po hodině vás tedy odpojí, klidně v polovině rozehraného levelu. Současně také budete muset občas čekat na připojení ke službě. Už nyní na beta verzi cítíte značný rozdíl při připojování přes den, kdy je volněji, a večer ve špičce, kdy často musíte čekat několik minut, než dostanete svůj slot. Po otevření pro všechny se dá čekat výrazně větší zájem a tedy i delší čekání.

Placená verze za 139 Kč měsíčně (cena garantovaná na rok dopředu) pak odstraní omezení na hodinu hraní, v připojování dostanete přednost před všemi neplatícími hráči a jako bonus můžete hrát se zapnutými RTX efekty (ray tracing). Prvních 90 dní pak bude zdarma. Náklady na roční přístup k Geforce Now tak zhruba odpovídají ceně jedné lepší hry.

Nvidia tvrdí, že jde o časově omezené zaváděcí ceny, které se v budoucnu změní, neříká ale kdy a na jakou částku.

Ideální pro Macbooky a pomalé stroje s Windows

Pokud máte Macbook či iMac, potýkáte se s omezenou nabídkou her. Díky Geforce Now se ale dostanete ke kompletní knihovně PC her a nemusíte se zabývat bootováním do Windows a instalováním objemných her na malé SSD. Hraní přitom zvládnou i víc jak 10 let staré stroje.

Stejně tak pokud vlastníte jen levný notebook s Windows (požadavky uvádějí dvoujádrový procesor, 4 GB paměti a grafika podporující DirectX 11 - dnes běžné i u těch integrovaných), díky Geforce Now si zahrajete stejně jako na drahém herním počítači. Na disku přitom pro instalaci Geforce Now stačí zhruba 100 MB prostoru. Ještě letos se navíc chystá podpora Geforce Now pro Chromebooky, tedy počítače jen s prohlížečem a s disky sotva na uložení pár dokumentů.

Protože zážitek z používání Geforce Now stojí a padá s kvalitním připojením k internetu v daném místě, nelze zprostředkovat nějaký univerzální dojem. Naštěstí právě proto je tady bezplatná varianta, kde si můžete bez závazků vyzkoušet, jak na tom vašem konkrétním připojení a konkrétním počítači Geforce Now funguje. Teprve pokud budete spokojení s odezvou a kvalitou obrazu, si případně připlatíte za plnou verzi. Pokud se vám bezplatná verze bude sekat a vypadávat, nemá smysl platit za plnou verzi. Sekalo by se to úplně stejně a zážitek by se nijak nezlepšil.

Geforce Now sice funguje i na Android telefonech, tam ale potřebujete Bluetooth gamepad a pochopitelně k připojení používáte bezdrátovou síť. Nic akčního, co vyžaduje rychlé reakce, bych tedy na telefonu raději nehrál.

Právě díky Geforce Now jsem si před časem koupil hru Kingdom Come: Deliverance, ačkoli jsem doma neměl jediný počítač, který by ji reálně utáhnul v pěkných detailech. Musel jsem ale jako obchod zvolit Steam, nikoli GOG. Na televizoru přes Nvidia Shield Android TV jsem odehrál velký kus hry a díky synchronizaci uložených pozic přes Steam jsem mohl klidně navázat přímo na počítači, když jsem zrovna dostal na testování výkonnější notebook. Na Geforce Now jeden Kingdom Come ve Full HD a velmi vysokých detailech kolem 50 FPS, odpovídá to tedy plus mínus herní grafice v ceně do 10 tisíc korun.

GeForce Now bude vždy horší než výkonný herní počítač u vás doma. S ním ale nesoupeří, konkurentem pro Geforce Now je spíš Youtube a Netflix. Když ležíte v posteli se svým lehkým notebookem, pustíte si Netflix nebo si zahrajete pár sidequestů v oblíbeném RPG? Dřív byste si na takovém stroji zahráli tak maximálně Solitaire, nyní máte k dispozici celou svou knihovnu her, které jste si koupili ve slevách s tím, že „někdy později na ně najdete čas“.

Musíte to vyzkoušet

Hlavní problém Geforce Now jsem vždy cítil v potřebě kvalitního připojení. Sice není Geforce Now tak citlivá na další uživatele v domácí síti jako třeba Google Stadia (podle zahraničních recenzí, osobně jsem nezkoušel), ale i tak každé zaškobrtnutí ve streamu ubližuje celkovému zážitku. Hrát dost dobře nejde třeba na běžné hotelové Wi-Fi nebo někde na chalupě připojené k pomalému internetu bezdrátovým pojítkem.

Především ale nyní Geforce Now můžete zdarma vyzkoušet sami a zjistit, jak přímo u vás funguje. U mne doma, kde se běžně hraje na několika počítačích a k tomu televizor přehrává Netflix nebo streamuje IPTV, popravdě nedává Geforce Now smysl. Propustnost přípojky už by nestačila. Raději jsem proto upgradoval počítač a koupil do něj grafickou kartu. Díky tomu tak na mně Nvidia vydělala i bez Geforce Now. U vás to ale může být jinak.