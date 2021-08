Nvidia chystá výkonnější verzi grafiky GeForce RTX 3090 Super s TDP přes 400 W

Pokud jde o desktopové herní grafické karty, Nvidia nabízí nejvýkonnější GeForce RTX 3090, kterou nedávno doplnila o slabší model GeForce RTX 3080 Ti. Dle známého informátora s přezdívkou Greymon55 se ale ještě koncem letošního roku dočkáme nového krále.

GeForce RTX 3090 Super by měla přinést mírně výkonnější GPU, ale i rychlejší paměti. Konkrétně v případě čipu GA102 by to mělo být 10 752 cuda jader (GeForce RTX 3090 má 10 496 jader) a stejných 24 GB paměti GDDR6X, avšak s vyšším taktem.

S tím ale souvisí i zvýšená spotřeba, která se prý dostane nad úroveň 400 W. Současná GeForce RTX 3090 má přitom TDP 350 W. Pokud by tyto informace byly pravdivé, lze očekávat přibližně 10% nárůst výkonu, který se ve hrách projeví víceméně jen v rozlišení 4K a vyšším.

Uvidíme, jestli se novinky nakonec dočkáme letos, nebo třeba až začátkem příštího roku, kdy by Nvidia vypálila rybník chystaným výkonným grafikám Intel Arc.