Obří čip Hopper bude mít až 140 miliard tranzistorů. Nvidia ho chystá pro datacentra

Současný největší výpočetní grafický procesor Nvidia GA100, který je určen pro datacentra a superpočítače, má 54,2 miliardy tranzistorů. S novou generací se ale Nvidia chce dostat na mnohem vyšší čísla, která budou rekordní.

Dle neoficiálních informací z fóra Chiphell bude mít další generace GH100 s architekturou Hopper kolem 140 miliard tranzistorů, tedy 2,6× více než u současného 7nm čipu o velikosti 826 mm².

Dosažení takového počtu tranzistorů má umožnit přechod na 5nm výrobní technologii a také mírné zvětšení čipu na přibližně 900 mm². Žádné oficiální informace ale zatím nejsou, takže je nutné brát tato čísla s velkým nadhledem.

To by ale také mělo znamenat, že se značně zvýší spotřeba jedené karty a to z dnešních 400 W klidně až na 1 kW. Lze tedy počítat, že Nvidia bude muset mít i nový typ chlazení využívající nějaký druh kapaliny. Můžeme také předpokládat, že půjde o dvoučipové řešení, které by z pohledu efektivity výroby dávalo větší smysl.

I když Nvidia zatím nic neprozradila, vzhledem k minulosti se počítá s představením ve druhém čtvrtletí tohoto roku.