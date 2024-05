Nvidia bude chtít z počítačů vystrnadit Intel a AMD. Chystá armový čip pro Windows 11

Řady Copilot+ PC by se mohly rozšířit o hardware od Nvidie. Naznačili to Michael Dell a Jensen Huang, šéfové Dellu a Nvidie, v rozhovoru pro Bloomberg. Nový čip by měl přijít příští rok, tehdy zřejmě definitivně padne exkluzivní dohoda mezi Qualcommem a Microsoftem, že počítače s armovými Windows musí běžet na Snapdragonech.

Leaker s přezdívkou AGF, který svou pověst zatím teprve buduje, má prý bližší informace. Chystané SoC má využívat procesorová jádra Arm Cortex-A5, grafiku rodiny Blackwell a paměti typu LPDDR6. Křemík vzejde z druhé generace 3nm procesu TSMC.

Zní to až příliš ambiciózně. Zmíněné architektury CPU ani GPU zatím na trhu nejsou, byť příští rok by už být měly. LPDDR6 ještě ani nemají hotové specifikace, s tímto formátem se počítá až v příštím roce. A obvykle trvá rok, než se paměti od dokončení specifikací poprvé objeví v reálném provozu.

Windows na Nvidii už tu byly

Pokud je plán skutečně pravdivý, pro Nvidii to bude další pokus, jak se dostat do běžných počítačů, a nebýt přitom závislý na konkurenčních společnostech Intel a AMD. Ty totiž drží nepřenositelné licence na procesory typu x86 a nehrozí, že by se k nim někdy dostala Nvidia. Logicky proto sahá po architektuře Arm.

Málokdo si to pamatuje, ale historicky první počítač od Microsoftu, Surface RT z roku 2012 běžel na čipu právě od Nvidie. Její Tegra 3 poháněla konvertibilní tablet běžící na Windows RT, armové odnoži Osmiček. Do Surfacu 2 pak zamířila vyspělejší Tegra 4. Tím ale koketérie s PC skončila. Další Tegry našly prostor v chromeboocích, androidích mobilech a tabletech, televizním set-top boxu Shield TV, průmyslových počítačích nebo autech.

Jediným komerčně opravdu úspěšným zařízením byla konzole Nintendo Switch s Tegrou X1, které se prodalo již 141 milionů. A nástupce, který dorazí příští rok, se má opět spoléhat na řešení od Nvidie. Teď se chce firma prosadit i v serverech. Čipy GH200 a GB200 kombinují její akcelerátory s armovými procesory a kompletně se obejdou bez Intelu i AMD.

via Videocardz