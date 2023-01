Nvidia Broadcast zařídí, abyste se dívali přímo do kamery. I když ve skutečnosti koukáte jinam

Nvidia během představování novinek na CESu oznámila i rozšíření svého nástroje Nvidia Broadcast o sledování očí a jejich nahrazení přímým pohledem do kamery. Během tiskovky to Nvidia slibovala jen pro grafiky série RTX 3000 a vyšší. Ale nyní, když je nástroj venku ke stažení, jsme si ověřili, že to funguje i na starších grafikách série RTX 2000. Co to tedy umí?

Co umí Nvidia Broadcast

Aplikaci Broadcast nabízí Nvidia už dlouho. Obsahuje filtry pro odstranění hluku případně ozvěny v záznamu z mikrofonu, nebo to samé ve zvuku posílaném do vašich sluchátek či reproduktorů. V rámci zpracování signálu z videokamery pak můžete odstranit pozadí, nahradit ho jiným, rozmazat pozadí, odstranit šum nebo přidat ztmavení na okrajích. Nově ale hlavně můžete zapnout funkci Oční kontakt, které nahradí vaše oči pohledem přímo do kamery.



Nvidia Broadcast umí upravit zvuk a obraz pro videokonference a streamování

Ve své aplikaci místo přímého zdroje z kamery a mikrofonu vyberete jako vstup Nvidia Broadcast. Bez nějakého časového zpoždění dostanete upravený obraz a zvuk pro Zoom, Microsoft Teams nebo i OBS, jestli to chcete použít třeba při streamování her.

Jak funguje oční kontakt

Abyste lépe pochopili, co umí a kde jsou hranice nové funkce pro sledování očí, vyrobil jsem toto video, kde máte na jedné straně výsledek z Nvidia Broadcast a původní čistý záběr z kamery.

Nvidia Broadcast to nijak neusnadňuji tím, že nosím brýle, ale i s nimi si Nvidia statečně poradila a oči nahrazovala s dobrou přesností. Aktuálně je funkce ve stavu betaverze, takže i Nvidia chápe, že ne vše bude zcela dokonalé. Zatím má funkce problémy se zavřenýma očima, které chce za každou cenu držet otevřené. Ale alespoň nechává mrkání, které je při očním kontaktu velmi důležité.

Aplikace také nedokáže zaměřit dvě osoby před kamerou. Oční kontakt upraví jen jedné. Vzhledem k použití pro webové kamery, kdy sedíte sami přímo před kamerou, to nemusí tolik vadit.

Zkuste to, pokud můžete

Nvidia Broadcast dlouho znám, ale také dlouho ignoruji; nepotřebuji přece přece nahrazovat pozadí, když si vykládám s kolegy. Rozmazání pozadí pak často umí i samotné aplikace jako Zoom nebo Google Meet. K tomu nepotřebuji Nvidii.

Oční kontakt bych ale už zapínal, protože to pro druhou stranu působí přece jen o něco příjemnějším dojmem než tradiční klopený pohled mimo kameru.

Velkou výhodou Nvidia Broadcast je univerzálnost. Apple umí oční kontakt pro Facetime, někteří výrobci to integrují pro své vlastní počítače (HP), ale Nvidia vám dovolí zapnout funkci na každém počítači s každou kamerou. Jen ale musíte mít lepší grafiku Nvidie.