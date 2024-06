Nvidia a její technologie na zpracování AI by se neobešla bez čipů HBM. Akcie jejich výrobců výrobců rostou

Hlavním vítězem exploze byznysu s umělou inteligencí typu ChatGPT od OpenAI je americká firma Nvidia, jejíž akcie za rok vyrostly téměř o 200 procent a za pět let dokonce o 3000 procent. Technologie pro zpracování AI od Nvidie by toho ale moc nesvedla bez paměťových čipů HBM. Dodávají je jihokorejské společnosti Samsung a SK Hynix a nyní plánují produkci těchto křemíkových produktů výrazně navýšit. „HBM je teď jednoznačně jedno z nejslavnějších slov ve světě AI,“ tvrdí viceprezident Samsungu Jang Seok Choi. Deníku e15 to řekl při návštěvě továrny na paměti v Hwaseongu poblíž Soulu.

Čipy pro zpracování AI od Nvidie jsou součástí jejích grafických karet, jimiž se osazují servery v datových centrech. Důležitým prvkem těchto karet jsou právě paměťové čipy HBM. AI se trénuje na obřích objemech dat, která je před zpracováním na hlavním čipu nutné uložit v paměti. A čipy HBM dokážou v poslední verzi odbavit jeden terabajt dat za sekundu. Pro srovnání, paměti DDR5, které se používají v běžných serverech a osobních počítačích, dosahují rychlosti tisíckrát niží.

Jihokorejský čipový souboj

Polovinu trhu s HBM podle analytické společnosti TrendForce ovládá SK Hynix, čtyřicetiprocentní podíl má Samsung a zbývajících deset procent drží americká firma Micron. Pokud jde o aktuální třetí generaci těchto čipů, SK Hynix vládne 90 procentům trhu, jeho paměti se používají v posledních kartách Nvidia. Samsung naopak uspěl u konkurenčního AMD.