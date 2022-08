Numpad.io kombinuje poznámkový blok s kalkulačkou. Skvělá aplikace pro nás s „papírovým“ UX

Internet je sice plný skvělých kalkulaček, ale většinou jim chybí to nejdůležitější – čtvrtka digitálního papíru, na kterou chceme psát poznámky, mezivýsledky a vše ostatní, jak jsme na to zvyklí už od školy.

Přesně to umí dokonale jednoduchý mix poznámkového bloku a kalkulačky NumPad. Do plátna můžete psát jakýkoliv text, no a pokud v něm aplikace objeví matematický výraz, zobrazí zeleně označený výsledek a odřádkuje. Jak ukazuje snímek níže, NumPad si poradí i s proměnnými, do kterých můžete ukládat konstanty a mezivýsledky, jako byste vše ručně počítali na papíře.



Minimalistické a funkční UX pro ty z nás, kteří vše nejraději počítají na čtvrtce papíru s poznámkami a kalkulačkou na stole

Aplikace si nic dalšího nehraje, nemá žádné zbytečné kudrlinky, stovky funkcí a nemusíte se ani přihlašovat. Přitom o své poznámky nepřijdete, po klepnutí na tlačítko Share Doc se totiž celý obsah plátna zakóduje a vloží přímo do URL pro snadné sdílení.

Web si poradí se všemi základními počty, přičemž k dispozici je vždy tahák, co vše NumPad podporuje. Kéž by něco takového uměl každý základní textový editor napříč operačními systémy.