NÚKIB řeší čínské soláry. Může dojít až na jejich odpojování

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se zabývá čínskými technologiemi souvisejícími se solárními panely a zda náhodou nemohou ohrozit tuzemskou energetickou soustavu. Během rozhovoru to řekl e15 ředitel Lukáš Kintr. Podle něj v brzké době může být jasno, jak se k potenciální hrozbě stát postaví, a nevyloučil ani odpojování rizikových zařízení od energetické sítě.

V současné době se v parlamentu schvaluje směrnice NIS2, která pro řadu firem stanoví nová pravidla kybernetické bezpečnosti. Jako možná hrozba se ukazují i čínské soláry, které zaplavily v posledních letech Evropu a díky své ceně často nemají na trhu konkurenci.

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) nyní řeší spolu s partnery otázky, které mohou vést k destabilizaci elektrizační soustavy. Na soláry nelze koukat pouze jako na panely na střechách. Často jsou synchronizované s cloudem a přes něj se řídí důležité systémy.

Tyto „chytré komponenty“ ale mohou být špatně zabezpečené, neboť pocházejí z Číny a od tamních společností. Peking se staví v řadě otázek nepřátelsky k Západu a některé jeho technologické firmy čelí sankcím nebo podezření, že obsahují takzvaná zadní vrátka, tedy úmyslně vytvořené slabiny, které může někdo zneužít k útokům či získání citlivých dat. V tomto případě například o energetické soustavě.

„Jedna věc je, kde se to vyrobí. Druhou věcí je, jak to provozujete a zda to zařízení komunikuje třeba s nějakým cloudem. Jak moc je to připojené k internetu a tak dál. Těch aspektů, které musíte brát v potaz, je velké množství. A to zesložiťuje tu debatu,“ vysvětlil šéf NÚKIB Lukáš Kintr pro e15. Připustil také, že u rizikových zařízení by mohlo dojít až k odpojení od sítě.