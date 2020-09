Nudné placky, jděte z cesty. Přichází doba ohebná, vytáčecí a rolovací

iPhone dal světu mobilních telefonů mnoho, ale také mu vzal pestrost. Mobily počínaje rokem 2008 jsou stejno-stejné nudné dotykové placky. Až poslední dobou se začínají dít věci.

Smartphony s displejem přehnutým přes boční hranu byl první pokus. Sice to není k ničemu dobré, ale aspoň to vypadá zajímavě. Pak se výrobci snažili ztenčit rámečky kolem displeje, takže začali schovávat selfie kameru různých výsuvných konstrukcí, sliderů. I to byla slepá cesta, aktuálně to vypadá, že se uchytily pouze malé výsuvné „periskopy“.

O zásadnější změnu se snaží skládací konstrukce s ohebnými displeji. Samsung, Huawei, Motorola a v budoucnu snad i další. Konečně telefony umí nové triky a vypadají jinak. Zatím jsou pekelně drahé a jen pomalu hledají své místo na slunci, ale i to se bude postupně měnit.

Za zmínku stojí i konstrukčně jednodušší koncept LG Dual Screen, který se v několika modelových variantách prodával/prodává i u nás (aktuálně LG Velvet). Mezi oběma displeji má sice nepřehlédnutelný předěl, ale stojí rozumné peníze. Odvahu experimentovat LG potvrdilo i modelem Wing, který druhý displej vytočí zpod toho hlavního.

Koncept Xiaomi Mi Mix Alpha s displejem omotaným okolo celého těla vypadá velmi atraktivně, ale i sám výrobce potvrdil jeho nepraktičnost, když jej nepustí do výroby. Ale jsou tu další, čínské TCL tvrdí, že má desítky prototypů a hledá mezi nimi smysluplnou konstrukci pro budoucnost. Xiaomi má fungující prototypy s ohebným displejem a dvěma klouby.

Je to dobré, výrobci začínají experimentovat, svět mobilních telefonů zase bude pestré míst.