Nudí vás stále stejná tapeta? Microsoft vydal aplikaci pro Windows, která tapety průběžně mění

Microsoft v rámci svého vyhledávače Bing ukazuje na domovské obrazovce každý den jinou tapetu. Ty nabízí i jako pozadí pro telefony a nyní konečně přichází i aplikace pro Windows. Překvapivě ji ale nenajdete v Microsoft Store.

Zlí jazykové tvrdí, že denní výběr tapety je to jediné, k čemu lze Bing využít. Částečně je to způsobené tím, že Bing se orientuje hlavně na zahraniční trhy, použitelný je už ale i v Česku. Přesto jsou ale tapety velkým lákadlem – Microsoftu se daří vybírat povedené kousky. Zcela překvapivě ale není možné přímo ve Windows zvolit, aby se tento výběr nastavil i jako tapeta. To je možné pouze na zamykací obrazovce, kde je k dispozici Windows Spotlight.



Aplikace umožní i změnit tapetu na některou starší.

Microsoft tak ale nyní přichází s aplikací, která to zvládne. Zcela překvapivě ji ale nenaleznete v Microsoft Store a musíte si ji stáhnout z webu. Těžko říci, proč se firma uchýlila k tomuto kroku, že ignoruje vlastní obchod s aplikacemi. Celkově se ale jedná o jednoduchou utilitu, která ale ještě před instalací vybídne k nastavení Bingu jako výchozího vyhledávače a domovské stránky v prohlížeči.

Sama o sobě nenese žádné nastavení, pouze se po spuštění usídlí ve spodní liště, kde je zároveň možné přepnout na starší tapetu. Jakmile pak Microsoft vydá novou, změní se i u vás na počítači. Jedinou větší nevýhodou je logo Bingu umístěné v pravé spodní části každé tapety, některé fotografie ale i za tuto nepříjemnost stojí.

Program můžete stahovat přímo z webu Microsoftu.

