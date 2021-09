NUC X15 Laptop Kit: Takhle má vypadat ideální herní notebook podle Intelu

Intel pro partnery nabízí řadu referenčních platforem, podle kterých mohou snadno a rychle stavět vlastní produkty a zařízení. Tentokrát aktualizoval referenční řešení pro herní notebooky. Jak má takový stroj podle Intelu vypadat?

Intel NUC X15 Laptop Kit je 15,6palcový herní notebook, který má šasi ze slitiny magnézia v černém provedení. Použitý displej by měl mít rozlišení Full HD nebo QHD s frekvencemi 144 Hz, 165 Hz nebo 240 Hz.

Základem jsou pochopitelně mobilní procesory Intel Core 11. generace (Tiger Lake-H) a to šestijádro Core i5-11400H nebo osmijádro Core i7-11800H. Protože jde o herní notebooky, musí mít i výkonnou mobilní grafiku. Intel sází na modely od Nvidie, konkrétně GeForce RTX 3060 a 3070.

Tyto notebooky by měly mít dvoukanálové zapojení operačních pamětí DDR4 s kapacitou až 64 GB a rychlá SSD do slotu M.2, případně i Intel Optane. Mezi porty má být plnohodnotné HDMI 2.1, USB-C s Thunderboltem 4, tři porty USBA-A (USB 3.2 Gen2), výstup na sluchátka a 2,5Gb/s ethernet.

Ve výbavě by neměla chybět Intel Wi-Fi 6 s Bluetooth 5.2, slot pro paměťové karty SDXC, webkamera s infračerveným snímáním (Windows Hello) a dokonce je zmíněná i kvalitnější optomechanická klávesnice s barevným podsvícením, 2mm zdvihem a skleněný Click Pad. Dle Intelu by baterie měla mít kapacitu 94 Wh s externím 230W adaptérem. Hmotnost notebooku v této konfiguraci může dosahovat pod 1,94 kg.

Intel neuvádí žádné doporučené ceny, takže finální nacenění jednotlivých notebooků bude záležet na jednotlivých výrobcích.