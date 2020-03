Novým monitorovým standardem se může stát 4K a 43". Ceny letí dolů a obří plocha láká

Nejrozšířenějším rozlišením obrazovky počítačů je dnes Full HD, tedy 1920 × 1080 bodů. A to jak u notebooků, tak u počítačů stolních. Vyšší rozlišení 4K se na počítačích prosazuje zatím jen pomalu, ale pomoci by tomu mohl nový směr, který se v nabídce monitorů stále častěji vyskytuje − cenově dostupné monitory s velkou úhlopříčkou 43".

Velká plocha, IPS, 4K a HDR za 13 tisíc

Nabídka se rozšiřuje o nové modely a jedním z posledních je například iiyama ProLite X4372UHSU, která se začala prodávat za cca 13 000 Kč. Jedná se přitom o panel typu IPS s podporou HDR (maximální jas sice jen 450 cd/m², ale i to je více než současný standard levných monitorů) a s dostačující obnovovací frekvencí 60 Hz. Jen o tisícikorunu dráž je přitom nyní nabízený monitor LG 43UD79-B, který nabízí podobné parametry, ale k tomu i konektivitu skrze USB-C. Dvojice HDMI a DisplayPorty jsou jinak u těchto monitorů samozřejmostí.

Dát si na stůl 43" nemůže každý, ale kdo to jednou zkusí, rád si udělá místo. Velikost sice zprvu budí dojem, že je to „zbytečně velké“, ale velice rychle si zvyknete na to, že můžete mít po ploše rozmístěno více otevřených oken. No a hry nebo filmy jsou na takové obrazovce úplně jiným zážitkem.

Jak jsme se přesvědčili již dříve, využitelné jsou k tomuto účelu i některé televize, které se při úhlopříčce 43" dostávají pod hranici 10 tisíc korun. Ne všechny budou s počítačem pracovat ideálně, ale loni zkoušený Samsung docela dobře obstál. Dnes se přitom jeho nástupce prodává za necelých devět tisíc.

Samotné rozlišení 4K nemusí tolik zaujmout při nízké úhlopříčce, kdy si připlácíte za „jemnost“ zobrazení. Ale s vyšší úhlopříčkou dochází i ke zvětšení pracovní plochy. Na úhlopříčce 43" tak můžete pracovat klidně se 100% přiblížením ve Windows - zobrazení bude o něco jemnější než u běžného 24" Full HD monitoru a prvky na obrazovce jen zanedbatelně menší. Případně si můžete zapnout 125 %, čímž získáte větší plochu i o něco větší jemnost zobrazení.

Zkušenost z praxe: 43" je akorát Text článku je ovlivněn tím, že jsem si sám monitor s úhlopříčkou 43" a rozlišením 4K pořídil. Nejedná se o nějaké dočasné redakční testování, ale koupil jsem si takový monitor natrvalo k domácímu počítači již přibližně před rokem. A nemohu si to vynachválit. Monitor mám na stole cca 90 cm před očima, což je pohodlné ke sledování a díky 125% zvětšení zobrazení je vše velké „tak akorát“ a pohodlně čitelné. Dokonalý přehled nad pracovní plochou s více otevřenými okny je luxus, na který nedám dopustit. A je to ve finále lepší řešení, než tři Full HD monitory vedle sebe, jak to mám nainstalováno v práci. Hry se dají případně upscalovat, ale Mashinky nativně utáhne i GTX 1660 a na takové ploše jsou zážitek. 43" je prostě akorát.

David Polesný

Nvidia to přehnala, ale kouká do budoucna

Nároky na hardware jsou u 4K pochopitelně vyšší, ale běžnou práci s webem programy zvládne už i každý moderní notebook. Problém nastává až u her, protože pro zpracování grafiky v nativním 4K rozlišení už byste potřebovali grafickou kartu nejvyšší třídy, pokud si chcete dopřát plné detaily a rozumné snímkování.

U televizorů je 4K už naprostý standard a na cenové dno už spadly i velké obrazovky s 55" úhlopříčkou, které seženete za ceny pod devět tisíc korun. U televizorů už lidé zjevně zjistili, že „větší je lepší" a masová poptávka snížila výrobní náklady, zvýšila konkurenci a snížila cenu. Podobný průběh by mohl mít i přerod v monitorech.

Že se budou rapidně zvětšovat nejen obrazovky televizí, ale i monitorů, to predikovala už před dvěma lety Nvidia, když přišla se svým standardem BFGD (Big Format Gaming Display). Ten cílí na hráče a má být zárukou maximálního grafického zážitku. Nvidia netroškařila a standardu nastavila úhlopříčku dokonce 65", k tomu minimální jas 1000 nitů, frekvenci alespoň 120 Hz a podporu G-Sync. Rozlišení 4K zůstává, což tyto monitory předurčuje výhradně k hernímu využití, ale vzkaz je jasný - současné nejrozšířenější obrazovky jsou malé.

Nvidia ale trochu předběhla dobu. 65" je už fakt velký skok, jas 1000 nitů vyžaduje při takové ploše mimořádný výkon a utáhnout hry ve 4K při frekvenci 120 Hz dnes samostatně nezvládnou ani její vlastní grafické karty. Proto se také první monitory BFDG objevily až loni a jsou velmi drahé. Zatím...

Neptejte se Analytics, kolik je 4K monitorů

Je těžké odhadnout, kolik počítačů už obrazovky s rozlišením 4K využívá. Služba Google Analytics, která slouží k měření návštěvnosti sice zaznamenává i rozlišení obrazovky počítačů návštěvníků, aby se tomu dal web přizpůsobovat, jenže prohlížeče k tomuto účelu službě hlásí „virtuální“ rozlišení obrazovky dané nastaveným měřítkem zvětšení v systému. Pokud máte například na notebooku s rozlišením Full HD nastaveno 125% zvětšení, bude rozlišení zvenčí identifikováno jako 1536×864 bodů.

Nahlédnutí do statistik Google Analytics tedy už neposkytuje představu o využití monitorů, jako to bylo dřív. Je zřejmé, že u čtenářů Živě naprosto převládá rozlišení Full HD, a to přibližně 45% podílem. Podíl 4K už se ale odhaduje velice špatně, protože se využívá širší škály možných přiblížení. A například kdo má nastaveno přiblížení na 200 %, tak spadnete do kategorie Full HD. Co ale zjistit můžeme, že nativní rozlišení 4K bez přiblížení u nás využívá cca 1 % uživatelů. A to by mohli být právě majitelé velkých monitorů s úhlopříčkou 43".

Měření ovšem udělat lze, prohlížeč totiž identifikuje jak fyzickou, tak „softwarovou“ velikost obrazovky, ze které lze poté vypočítat systémové zvětšení a z toho pak skutečné rozlišení zobrazovače. Toto Google Analytics (zatím) neumí, ale my ano. Vytvořili jsme měřicí skript, který zjistí virtuální i skutečné rozlišení obrazovky, a vložili ho do stránky tohoto článku. Výsledek je tady:

Detektor obrazovky

