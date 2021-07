Nový život pro starý Chromebook. Jak místo Chrome OS nahrát Chromium OS alias CloudReady?

Máte některý z Chromebooků prvních generací, kterému už skončila podpora? Takové zařízení ještě nepatří na smetiště. Lze mu vyměnit operační systém za prakticky libovolný jiný a vesele používat dál. My si ale ukážeme, jak místo Chrome OS nasadit CloudReady: Home Edition postavený na Chromium OS. Je téměř nachlup stejný jako Chrome OS, provázaný s účtem Googlu a stále stejně jednoduchý až blbuvzdorný, avšak bude i nadále dostávat aktualizace.



Acer Chromebook C720 se zaseknul na Chrome OS 79 z června 2019

Postup si ukážeme na zařízení Acer Chromebook C720. Tchajwanská společnost jej uvedla v roce 2013, po šesti letech – v červnu 2019 – mu ale skončila podpora a zařízení zůstalo na Chrome OS 76 bez možnosti aktualizace. Dva roky nedostalo nové funkce, a především ani bezpečnostní záplaty. CloudReady mu ale do žil vstříkne novou krev.

Proces sestává z několika kroků:

Vytvoření instalačního USB flashdisku Identifikace a rozmontování Chromebooku Příprava Chromebooku Instalace nového systému

Vytvoření instalačního USB flashdisku

Operační systém CloudReady: Home Edition produkuje na základě zdrojových kódů Googlu společnost Neverware. Tu však na konci loňského roku Google koupil, takže se ani nemusíte bát, že byste instalovali nedůvěryhodný software. CloudReady lze instalovat nejen na Chromebooky, ale také Macy nebo libovolná PC. Podmínkou je minimálně 2 GB RAM a 16GB úložiště.

Potřebovat k tomu budete USB flashku s kapacitou alespoň 8 GB. Následně si z oficiálního webu stáhnete nástroj pro vytvoření bootovacího média (Download USB Maker). K dispozici je pro Windows, ale existuje i postup pro macOS nebo Chrome OS. Nástroj po spuštění vyzve k vložení flashky, to potvrdíte tlačítkem Next. Na další obrazovky vybere flashku a opět potvrdíte Next. Flashka se přitom naformátuje a z internetu se stáhne instalační obraz, který na USB automaticky nakopíruje. Až ukazatel dojede do 100 %, můžete nástroj zavřít tlačítkem Finish.