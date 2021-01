Nový vzhled Windows bude hotový zřejmě už v červnu. První ukázky jsou již nyní v beta verzi

Microsoft chystá na tento rok velkou změnu vzhledu Windows 10. Ta by přitom mohla přijít dříve, než bychom si mohli myslet – RTM verze systému má být hotová již v červnu. První ukázky jsou již mezi beta testery.

V rámci nejnovějších sestavení Windows Insider již Microsoft pomalu testuje a ukazuje budoucnost Windows. Tedy toho, jak budou vypadat již tento rok na podzim, tedy ve verzi s interním označením 21H2. Do té doby by měla vyjít ještě 21H1, ta by ale měla být pouze malou, servisní aktualizací bez velkých novinek.



Takto vypadá nová aplikace Budíky a hodiny. Na třetí fotografii je srovnání s aktuální verzí

První náznaky vzhledu můžeme vidět už uvnitř aplikace Budíky a hodiny. Ta byla od základu předělána a ukazuje jak nový výběr času, tak i celkovou koncepci aplikace zahazující jakékoliv horní menu. Využívá také bočního panelu, který je ale typickou součástí moderních aplikací. Zatím i zůstává jeho průhlednost, detaily se ale ještě mohou měnit.

Možná se dočkáme velkých změn

Finální vzhled bychom mohli vidět právě ve Windows 10 21H2, přezdívaném Sun Valley. RTM verze (tedy ta, která zamíří k výrobcům pro nasazení v zařízeních) by měla být hotová dokonce již v červnu, dle informací webu Windows Latest získaných z odkazů v nových Windows Insider. A byť to tak nemusí dle aplikace Budík a hodiny vypadat, možná se dočkáme velkých věcí.

Nedávno totiž Microsoft vydal inzerát, ve kterém hledat nové zaměstnance, kteří pomohou vytvořit nový vzhled Windows a dát tak světu najevo, že „Windows jsou zpět“. To samo o sobě zní nadějně a mohlo by být známkou, že firma chystá ucelenou větší změnu. Jak ale víme z minulosti, i nasazení Fluent Designu trvalo roky.

Microsoft nedávno předělal i ikony pro Office a další aplikace: