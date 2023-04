Nový trojoký král nebes. DJI Mavic 3 Pro má tři kamery, ale připravte si 50 tisíc korun

Na sklonku roku 2021 DJI představilo nového krále nebes Mavic 3 s dvojicí kamer. Skoro přesně o rok později dorazila jeho ořezaná verze Mavic 3 Classic jen s jednou kamerou. Uplynulo šest měsíců a máme tady další upgrade Mavic 3 Pro, který je vyzbrojený rovnou třemi kamerami.

Čert aby se v tom značení produktů vyznal, je to ale právě nový kamerový gimbal, ve kterém se prémiová Trojka liší oproti svým předchůdcům. Ostatně, stačí se podívat na srovnání specifikací všech tří verzí přímo na webu DJI.

Bezmála kilogramový pašík

Drak je stejný a kvadrokoptéra je v rozloženém stavu kvůli upravenému gimbalu jen o osm milimetrů delší než předchůdci. Gimbal se projevil i na hmotnosti, Mavic 3 Pro je proto úctyhodný 958g pašík (Mavic 3 a Mavic 3 Classic mají hmotnost jen 895 gramů).



Drak modelu Pro se oproti ostatním Trojkám liší jen mohutnějším gimbalem

Nová elektronika se podepsala také na kratší výdrži baterie, která klesla o tři minuty. V letu to tedy dělá až 43 minut a při statickém vznášení 37 minut za ideálních podmínek.

Nově přibyla střední telekamera (70mm ekv.)

Hlavní kameru Hasselblad a telekameru z Mavic 3 na modelu Pro doplňuje ještě střední teleobjektiv:

20MP kamera Hasselblad: 4/3 CMOS, f/2,8-f/11, 24mm ekv ., 84° zorné pole

., 84° zorné pole 48MP střední telekamera: 1/1,3" CMOS, f/2,8, 70mm ekv., 35° zorné pole

35° zorné pole 12MP telekamera: 1/2" CMOS, f/3,5, 166mm ekv., 15° zorné pole



20MP široký Hasselblad, 48MP střední tele a 12MP tele

Video se kóduje pomocí H.264/H.265 a s 8-10bit 4:2:0 HDR dle zvoleného režimu. V pokročilé verzi Mavic 3 Pro Cine jsou pak u všech kamer k dispozici také kodeky Apple ProRes 422 LT/HQ s 10bit 4:2:2 HDR pro ukládání videa s menší ztrátovou kompresí.

Video kódované v ProRes je samozřejmě mnohem větší, a tak je speciální model Cine vyzbrojený 1TB SSD. Ostatní modely si musejí vystačit se slotem na SD kartu.



Tři kamery, tři různé úrovně přiblížení a zorného pole scény

Hasselblad si poradí s až 5.1K@50fps, 4K@120fps a FHD@200fps, ostatní nabízejí nejvýše 4K@60fps. Co se pořizování snímků týče, běžnou fotografii s automatickou expozicí, nebo manuálem, doplňuje stejně jako u ostatních verzí Trojky burst, který pořídí rovnou sérii snímků, AEB bracketing, který pořídí sérii snímků s různou expozicí a samozřejmě časované snímkování dle kamery s prodlevou 2-60 sekund.

Základní JPEG doplňuje ještě RAW v dnes už standardním formátu DNG.

Dosah na kilometry

Ostatní parametry letounu jsou opravdu identické s předchozími modely. Nechybí proto všesměrová detekce překážek, varování před letouny v okolí AirSense (ADS-B), protokol O3+ pro přenos obrazu do ovladače při FHD@60fps s latenci do 130 ms a na vzdálenost až 8 km (evropská vysílací norma).



V Evropě disponuje rádiovým dosahem až 8 km

To ovšem platí jen pro prostředí bez jakéhokoliv okolního rušení a při přímé viditelnosti. O3+ by si nicméně mělo na Mavic 3 Pro poradit i s přenosem skrze překážku – třeba budovu – až do vzdálenosti 500 metrů. To nicméně platí pro americkou vysílací normu FCC, která je oproti té evropské štědřejší a umožňuje vysílači poslat do okolí trošku více energie.

Aby se kilogramový macek vůbec odlepil od země, většinu jeho vnitřností tvoří čtyřčlánkový 5000mAh Li-Ion akumulátor.

Od 2099 eur

Evropský oficiální e-shop nabízí DJI Mavic 3 Pro od 2099 eur včetně DPH (49 277 Kč po hrubém přepočtu; díky silné koruně teď ušetříte). Poštovné je zdarma. Za tuto částku dostanete samotnou kvadrokoptéru a dálkové ovládání s vlastním displejem DJI RC.



Nejlevnější sada s ovladačem DJI RC

Za 2799 eur získáte dron v balíku Fly More Combo se dvěma dodatečnými akumulátory, brašnou, dobíjecím dokem a hromadou náhradních dílů.



Sada Fly More Combo s ovladačem DJI RC

Pak je tu ještě verze Fly More Combo s pokročilejším ovladačem DJI RC Pro za 3499 eur.



Sada Fly More Combo s ovladačem DJI RC Pro

A konečně verze pro nejnáročnější filmaře DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo s ovladačem DJI RC Pro, 1TB SSD úložištěm a podporou kodeků Apple ProRes za 4599 eur.



Filmařská verze Cine s 1TB SSD a podporou kodeků Apple ProRes 422 LT/HQ

Všechny drony jsou nyní v předprodeji. K dispozici budou od 9. května letošního roku.