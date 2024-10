Nový soubor ve Windows nemusí být prázdný. PowerToys jej vytvoří podle šablony

PowerToys rozšiřují svůj již tak mohutný repertoár. Nedávno přidaly rychlé spouštění programů s rozmístěním oken na obrazovce, verze 0.85 zase rozšířila dosavadní koncept nabídky Nový. Do kontextové nabídky přidává povel New+, který vám umožní vytvářet soubory a složky ze šablony.

Název funkce přeložený aspoň zatím není, v PowerToys ji proto i v českém prostředí najdete jako New+, byť popisky komunikují česky. Když funkci aktivujete, v kontextové nabídce pak kromě dosavadní podnabídky Nový najdete právě New+.

Práce se šablonami je jednoduchá. Stačí, když vzorové soubory umístíte do složky se šablonami. Je sice umístěná kdesi ve struktuře uživatelského profilu, ale to řešit nemusíte. Stačí, když vyvoláte nabídku New+, a v ní vyberete Otevřít šablony. Tohle tlačítko máte pořád po ruce.



Funkce New+ je volitelná, v případě zájmu ji musíte zapnout

Tvůrce do složky přidal jeden vzorový textový soubor a jednu složku. Obě položky můžete smazat.

Ukažme si názorný příklad. Při práci často tvořím obrázky v rozlišení 1 920 × 1 080 px. Používám grafický editor Paint.net. Začnu tím, že ho otevřu a vytvořím si plátno s uvedenými rozměry. V něm nechám bílou vrstvu jako základovou a překryju ji průhlednou vrstvou. To mi stačí, se šablonou jsem spokojený.

Ukládám ji jako projekt, vzniká tak soubor obrazek full hd.pdn. Umístím ho do složky pro šablony, v mém případě jsem ponechal složku výchozí: C:\Users\urban\AppData\Local\Microsoft\PowerToys\NewPlus\Šablony.



V kontextové nabídce vytvářím nové soubory ze šablony

Když si teď třeba na ploše otevřu kontextovou nabídku, tak v podnabídce vyberu obrazek full hd. Tento soubor se na plochu vloží a rovnou upravuji jeho název. A tak to dělám znovu, kdykoli potřebuji vytvořit nový obrázek na základě této šablony. Můžete to samozřejmě dělat i manuálně bez PowerToys, jen New+ značně zvyšuje komfort.

Umístění složky pro šablony můžete změnit. Také si vyberete, jestli se v kontextové nabídce mají zobrazovat jen názvy souborů bez přípon.

Zdroje: PowerToys / Github