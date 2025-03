Nový řidičák i bez návštěvy úřadu. Vyřídí se online, pak si jej vyzvednete třeba v AlzaBoxu

Ministerstvo dopravy připravilo úpravu vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. Zavede několik novinek včetně toho, že pro řidičáky a karty řidiče už nebude nutné chodit na úřad, ale zašlou se na výdejní místa, třeba i samoobslužné výdejní boxy.

Tím se celé vyřizování nové karty usnadní, protože žádosti lze už také několik let podávat online, přičemž se použije poslední fotografie z občanky nebo pasu. Akorát se doposud musely vyzvedávat na úřadech obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo také zavede možnost uhradit správní poplatky přes internet.

Nová vyhláška je zatím v připomínkovém řízení, ale vláda by ji chtěla schválit do konce volebního období, tedy nejpozději do letošního podzimu.

V návrhu se také píše, že pokud si žadatel nevyzvedne kartu včas, pošle se zpět na příslušný úřad. Další novinkou bude možnost si v Portálu dopravy zvolit datum začátku platnosti řidičáku. Ten nebude moci být pozdější než den, kterým uplynou tři měsíce od podání žádosti o vydání řidičského průkazu, nebo končí platnost stávající karty. Změní se také vzor řidičáků, má obsahovat nové ochranné prvky. Mj. na něm přibude mapa Česka.

Od ledna 2024 již řidiči nemusí fyzické kartičky nosit u sebe, stačí jen občanka nebo eDoklady v mobilu. Evropská legislativa ale stále nařizuje řidičák jednou za deset let vyměnit a v rámci členských států je řidič povinen tímto dokladem prokazovat oprávnění auto řídit.