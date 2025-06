Nový prohlížeč Dia sází na využití AI. Stojí za ním tvůrci Arcu

The Browser Company chce znovu vynalézt webový prohlížeč. S Arcem to nevyšlo, a tak firma od loňska pracuje na jiném prohlížeči. Poloveřejné testování konečně začalo 11. června. Dia působí konvenčnějším dojmem. Trochu jako další klon Chromu, staví ostatně na Chromiu. Rozlišovacím motivem tohoto prohlížeče má být AI.

Arc vsadil na navigaci v postranním panelu, před koncem aktivního vývoje sám nabídl pár funkcí využívajících umělou inteligenci (především verze pro macOS, verze pro Windows navždy zůstane funkčně chudší). Měl to být operační systém pro web. Zkombinoval karty se záložkami. Automaticky uklízel nevyužívané weby.

Josh Miller, spoluzakladatel The Browser Company, v říjnu řekl, že uživatelská základna Arcu se čtyřikrát zvětšila, ale není to dost. Arc je pro střední proud příliš komplikovaný. Také uvedl, že jeho tým zaujala AI, resp. velké jazykové modely.



Dia třeba porovná informace o ubytování z otevřených stránek

A tak vznikl prohlížeč Dia. Z Arcu si nevzal skoro nic, snad jen to, že si musíte vytvořit uživatelský účet, pokud ho chcete používat. V první testovací vlně je prohlížeč dostupný těm, kteří předtím používali Arc. Po registraci musíte použít stejný e-mail.

Dia se soustředí na praktické využití AI, které nebude povrchní. Momentálně láká na tyto funkce:

Označíte text v rozepsaném e-mailu a chatbot na tento výběr reaguje . Nemusíte ho do chatbotu ručně kopírovat.

. Nemusíte ho do chatbotu ručně kopírovat. AI vám pomůže se zpracováním textu. Jak víme, to jazykové modely umí dobře a Dia v tomto ohledu nepřekvapí. Sumarizaci, vysvětlování problémů, zkoumání názorových úhlů pohledů apod. známe z běžných chatbotů. Tohle samo o sobě unikátní není.

Z YouTubu AI vytáhne časové značky kapitol. S YouTubem pracuje také Copilot v Edgi.

AI porovná informace z více otevřených stránek . Tohle vypadá na unikátní funkci, kterou zatím jiný prohlížeč nenabízí. Dia třeba srovná parametry ubytování.

. Tohle vypadá na unikátní funkci, kterou zatím jiný prohlížeč nenabízí. Dia třeba srovná parametry ubytování. Dia láká na překládání, ale překlad najdete v postranním panelu. Firefox nemá dokonalý překladač, ale cizojazyčný text nahradí češtinou přímo ve stránce. Jinak si do libovolného prohlížeče můžete nainstalovat Deepl.

AI bude rádcem při nákupech. Najde vám recenze, vyhledá podobné produkty tím, že vyfotíte objekt na otevřené stránce apod. Opět se uplatní při porovnání produktů, informace vezme z otevřených stránek.

Zatím to nezdá, že by Dia nabídla něco přelomového, snad s výjimkou práce s více otevřenými stránkami. Z velké části působí jako Edge s Copilotem. Microsoft byl za Internet Explorer vysmívaný, ale s jazykovými modely se ujal vedení a AI integroval do Edge v březnu 2023. AI v prohlížeči Dia by nakonec měla nabídnout silně osobní zážitek. Nezdá se, že tohoto cíle dosáhla.

Protože nemám macOS, nemohu si betaverzi zkusit. Snad na verzi pro Windows nebudeme čekat moc dlouho. Mimochodem, nejpoužívanější prohlížeč se na pořádnou integraci AI teprve chystá. Google v omezené míře testuje Gemini v Chromu, přístup k němu zatím mají jen předplatitelé a předplatitelky Google AI Pro a Ultra v USA.

Kam Dia míří? Naznačuje to trailer:

Líbily se vám aspoň některé myšlenky Arcu? Zkuste Zen. Je to prohlížeč, který přiznaně pokračuje v jeho odkazu. Dnes je dál než Arc, staví na Firefoxu a podle našich zkušeností je velice svižný.