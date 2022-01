Nový pokus o svržení cookies. Cílení reklam vzejde z historie prohlížení, navrhuje Google

V posledních letech Google aktivně vystupuje proti cookies třetích stran. Ty jsou důležité mj. pro cílení reklam, přičemž většina příjmů Googlu přichází právě z reklam v online prostoru. Firma se nechtěla vzdát sledování, ale vyměnit jednu technologii za jinou, která bude pod větší kontrolou.

Loni na jaře ve Chromu začal testovat technologii Federated Learning of Cohorts (FLoC). Proti ní postupně vystoupila méně i více důležitá jména v online prostoru včetně Electronic Frontier Foundation nebo Wordpressu. Bylo zřejmé, že navzdory své síle ji neprosadí. Teď Google představil náhradnickou technologii.

Zájmy, témata a cílené reklamy

Jak se ukázalo, experiment jménem FLoC reklamní gigant potichu ukončil už v červenci minulého roku. Místo ní a cookies třetích stran pro sledování na webu navrhuje Topics. V češtině hovoříme o tématech. V principu prohlížeč na základě vaší aktivity stanoví několik témat, která vás zajímají nejvíce. Podle toho pak bude možné cílit reklamu.

Zájmy se mění, takže vybraná témata budou v prohlížeči uložena po dobu tří týdnů a pak budou smazána. Tento systém není složitý, nabízí se spíše jiná a klíčová otázka: jak bude fungovat výběr relevantních témat? Prohlížeč zanalyzuje historii prohlížení. Google zdůrazňuje, že v procesu nebudou zapojeny online služby, témata vybere prohlížeč lokálně.

Navržené API navštívené stránce přiřadí základní kategorii, např. sport. Následně prohlížeč posbírá nejrelevantnější témata spojená se stránkou na základě uložené historie prohlížení. Výběr proběhne jen z navštívených stránek, které používají API a akci povolí. V uvedeném případě by šlo o podkategorie sportu.

Kdybyste se zajímali o košťata pro famfrpál, měl by vám web servírovat reklamy spojené s famfrpálem nebo košťaty. Stránce, kterou navštěvujete pravidelně, bude předáno nejvýše jedno nové téma za týden.

Transparentní správa témat

Stránka tedy pomocí API získá informace potřebné k tomu, aby mohla zacílit reklamu na vaši osobu, nebude už ale plošně sledovat vaši surfovací aktivitu. Proces by to měl být transparentní a řízený s jasně vymezenými mantinely. Celkově dle návrhu prohlížeč rozpozná zhruba 350 témat. Seznam sestavují lidští kurátoři a kurátorky na základě IAB Audience Taxonomy. Neměl by již růst kvůli obavám z fingerprintingu.

Protože Topics představují návrh, dílčí parametry se měnit mohou. Google tvrdí, že minimálně jeho Chrome z témat vyřadí citlivé okruhy (např. rasa, gender, náboženství atd.). Právě Chrome již brzy nabídne uživatelské rozhraní pro správu témat. Konkrétní položky budete moct mazat, případně funkci zcela vypnete. Google otevřeně říká, že rovněž čeká na zpětnou vazbu průmyslu.

Např. uvažuje nad tím, že by weby mohly navrhovat vlastní témata, ale to nechává otevřené diskuzi. Vysoce specifická témata mají potenciál napomáhat fingerprintingu. Cookies třetích stran by měl Chrome odmítat od roku 2023, původně to mělo být dříve. Aby výrobce mohl podporu zatrhnout, musí mít připravenou náhradu.

Brave se návrhu vysmál

Brave, výrobce stejnojmenného alternativního prohlížeče, už na představení Topics zareagoval s tím, že novinka představuje převlečenou technologii FLoC. Google se zaměřil na detaily místo toho, aby vyřešil její zásadní problémy. Brave za nejproblémovější považuje to, že Google plánuje sdílení informací o zájmech lidí s marketingovými subjekty.

Podle Bravu nové API není potřeba k tomu, aby vás web identifikoval, protože Chrome poskytuje dostatek informací.

Ačkoli firma uznává dílčí zlepšení spočívající ve snížení rizika fingerprintingu, nepovažuje za vhodné, aby se Google pasoval do role arbitra témat a určoval, která témata jsou citlivá. Podle Bravu je sdílení dat o osobě možné pouze v kontextu.

Data nejsou vždy necitlivá, protože kontexty mohou být různé. O citlivosti tak může rozhodnout jen člověk, které se to týká. Navržené API umožňuje, abyste za sebe téma vyřadili z výběru, podle Bravu však Google až příliš dobře ví, že výchozí nastavení v úhrnu změní minimum uživatelek a uživatelů.

Google navíc pod zástěrkou ochrany soukromí nastavil Topics tak, že znevýhodňuje malé marketéry. Brave naráží na nastavení API, kdy se reklamní subjekt dozví témata zájmů osoby, ale jen na stránkách, na nichž zobrazuje reklamu. Google má větší zastoupení, takže bude o každém vědět víc a může tak posílit své postavení díky přesnějšímu cílení.

Brave ve svém prohlížeči cookies třetích stran blokuje a nabízí vlastní reklamní systém jako alternativu k zavedeným reklamám na webech, které jsou cílené právě pomocí cookies.

Zdroje: blog The Keyword | Brave Browser | jkarlin/topics / Github | Topics API / The Privacy Sandbox