Nový Outlook už podporuje IMAP. Klasický Outlook neodejde dřív než v roce 2026

Pravidelně se věnujeme tomu, co se děje s novým a starým Outlookem a teď opět víme víc. Je to sledované téma, protože nový Outlook stojí na webové verzi pošťáka a pro ty, kteří jsou zvyklí na klasický Outlook z placených Office, jehož kořeny sahají do 90. let, to totiž potenciálně bude velká změna.

Nový e-mailový klient by mohl oslovit mladší publikum, ale také znepřátelit konzervativní část uživatelské báze. Nový Outlook bude zdarma a nahradí nejen pošťáka a kalendář v balíku Office, ale také Poštu integrovanou ve Windows. Microsoft si je zjevně vědomý, že migrace někoho naštve, protože tak trochu tancuje kolem toho, kdy k ní dojde.

Momentálně jsme ve fázi, kdy si nový Outlook můžete zapnout dobrovolně. Přepínače najdete v Poště i klasickém Outlooku. Plošná a nucená migrace zatím smysl nedává, protože mladému produktu pořád chybí důležité funkce. Zejména neběží bez internetového připojení. Oproti začátku léta už ale podporuje IMAP.



Outlook z Pošty převezme obrázky na pozadí

V červnu se v plánech Microsoftu objevila zmínka, že od září 2024 budou Windows dodávány s Outlookem místo Pošty. Krátce na to firma sdělila, že plán přehodnocuje. Teď na webu podpory uvádí, že nová zařízení s Windows 11 budou mít nový Outlook od začátku roku 2024. Kdy donutí přejít stávající uživatelky a uživatele Pošty, nepíše vůbec. Zní to, že jim nechá Poštu, dokud si např. nekoupí nový počítač nebo nepřeinstalují Windows.

Migrace ze starého Outlooku

Jasnější je také situace kolem odchodu klasického a placeného Outlooku. Jak si všiml Neowin, důležité informace padly v debatě tvůrčího týmu, kterou můžete shlédnout v kanále Microsoft 365 na YouTubu:

Robert Navitsky, Partner Director of Engineering v týmu Outlook, popisuje, že migrace ze starého produktu na nový trvá roky. Například nový Outlook pro macOS po dvou a půl letech od začátku veřejného testování, kdy jste mohli přejít dobrovolně, byl povinně nasazen ve všech instalacích v ostré verzi. Stále však byla ponechána možnost návratu k původnímu produktu – a nezmizela dodnes.

V případě Outlooku pro Windows to bude podobné. Navitsky říká, že od oznámení o odchodu starého produktu ze scény k samotnému odebrání by měl uplynout aspoň rok. Jak jsem uvedl výše, na nový Outlook zatím přecházíme dobrovolně. Následovat bude fáze, kdy jej Microsoft nasadí všude, ale nechá možnost vrátit se k původnímu klientu.



V případě Windows se o nahrazení klasického Outlooku teprve rozhodne

Trvat bude zhruba rok a pak uplyne minimálně další rok, než bude klasický Outlook úplně odebrán. Výrobce nechce začít první fázi povinné migrace, dokud do nového produktu nepřidá nejžádanější funkce. Jako režim offline. Podle Navitskyho není jasné, jak dlouho bude vývoj ještě trvat. Čili o datu migrace a úplném konci klasického Outlooku se teprve rozhodne.

I kdyby povinná distribuce s možností návratu k původnímu produktu začala dnes, klasický Outlook neodejde dřív než koncem roku 2025. Protože zatím probíhá vývoj důležitých funkcí, bavíme se realisticky nejdříve o roce 2026. Dost možná to ale bude ještě později.

Duo Pošta a Kalendář má rok života Jak to bude s dvojicí pošťáka a kalendáře ve Windows 10 a 11 je už pár měsíců jasné. Microsoft rozhodl, že bude tyto produkty nabízet ke stažení ve Storu až do konce roku 2024. Pak už nebude zbytí a budete muset přejít na nový Outlook. Aspoň v čerstvých instalacích Windows, stávající instalace budou pravděpodobně fungovat beze změny.

Zdroje: Microsoft 365 / YouTube | Microsoft Support