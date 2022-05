Nový Outlook už není mýtus. Chlubí se čistým designem a spoustou funkcí z webu

O tom, jak Microsoft aspoň částečně sjednotí své poštovní klienty, se hodně namluvilo. Teď už si i ve Windows můžete na vlastní oči a ruce vyzkoušet nový a zjednodušený Outlook, které u jde právě o zlepšení konzistence ve vztahu k webu. Jedná se o betaverzi, která ještě není kompletní z hlediska funkcí.

V Office proto musíte odebírat betaverze v rámci programu Office Insiders. Konkrétně musíte mít verzi 2205 (build 15225.20000), případně novější. V první vlně nejsou podporovány osobní účty, jen ty pracovní a školní. Podle dřívějších informací novinka časem nahradí klasický Outlook i Poštu.

Integrace služeb a automatizace

Novému Outlooku vévodí velké vyhledávací pole v horní části. Čistší design připomíná webový Outlook, což tedy není náhoda. Pošťák nadále integruje e-maily, kalendář a adresář, současně se propojuje s dalšími službami do Microsoftu. Poskytuje přímý přístup k To Do, přičemž zprávy přetažením přidáte k úkolům ke splnění.

Úkoly z To Do naopak přetáhnete do kalendáře, čímž jim vyhradíte čas pro dokončení. Podobně je integrovaný Loop, dílčí komponenty můžete kopírovat a vkládat napříč e‑maily a chaty v Teams.

Přidávání příloh pošťák ulehčuje rozšířením systému zmínek. Už dříve jste mohli napsat zavináč a pak jméno konkrétní osoby. Podobně teď napíšete zavináč a název souboru a Outlook vám nabídne soubor(y) k připojení. Týká se to tedy těch, které jsou uložené v cloudu.

Vývojový tým zvyšuje inteligenci Outlooku, aby vám do jisté míry autonomně pomáhal s prací. Pokud si nevšimnete zprávy, kterou klient považuje za důležitou, připomene vám ji připnutím. Najdete ji tak na začátku seznamu doručených zpráv. Podobně jako na webu teď e-maily i manuálně připnete špendlíkem. Efekt je stejný, tj. zpráva bude úplně nahoře.

Nástěnka a další funkce z webu

Po vzoru webového Outlook se v novém klientu pro Windows objevuje další typ zobrazení kalendáře. Řeč je o nástěnce, jejíž obsah si sestavíte na míru. Najdete na ní události, úlohy, poznámky, soubory apod. Outlook pro Windows už i podporuje přihlašování se k událostem virtuálně.

Schůzky přes Zoom, Meet a jiné komunikátory se ostatně staly běžnou součástí pracovních životů. Svou doručenou poštu zase snadno vyčistíte nástrojem Sweep. Všechny zprávy od daného odesílatele či odesílatelky přesune do jiné složky, ale může tak činit i nadále automaticky se všemi dalšími příchozími e-maily.

Můžete také v doručené poště nechávat jen poslední zprávu a ostatní se budou přesouvat, případně se budou přesouvat zprávy po 10 dnech od doručení. Tato pravidla dokáží být poměrně variabilní a zpracování pošty automatizace zefektivňuje. I to je funkce, kterou známe z webového Outlooku.

Nový Outlook toho zatím neumí hodně

Než se pustíte do testování, podívejte se raději na to, co předělaný klient ještě neumí, ale naučí se. (Jedním tlačítkem se ale vždycky můžete vrátit ke klasickému Outlooku.) Jedná se z velké části o základní funkce a Microsoft pracuje na jejich obnově. Jsou to mj.:

režim offline,

podpora více účtů,

podpora osobních účtů outlook.com,

podpora Gmailu, iCloudu a dalších služeb třetích stran,

delegace a sdílení schránek,

podpora datových souborů PST,

prohledávání složek,

přesouvání složek.

V plánu např. není podpora starých doplňků typu COM/VSTO. Jestli bude podporován protokol POP, ještě není rozhodnuté.

Zdroje: blog Office Insider | Outlook Blog