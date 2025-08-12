Živě Premium
Zdroj: Apple

Nový očesaný MacBook s čipem z iPhonu se rýsuje. Měl by stát jen okolo 16 tisíc

Lukáš Václavík
12. srpna 2025
Diskuze (39)
  • Apple připravuje levnější MacBook s čipem A18 Pro.
  • Nabídne menší 12,9" displej, méně výkonu i horší výbavu.
  • Měl by však být výrazně levnější, počítá se s cenou pod 20 tisíc.

Analytik Ming-Chi Kuo rozvíjí svou nedávnou zprávu o tom, že Apple chystá levnější MacBook. Měly by už finišovat přípravy pro jejich výrobu, montovat se podle něj začnou v posledním čtvrtletí v čínských továrnách Quanta Computer. A ve stejném kvartálu, případně začátkem roku 2026, by se nové počítače měly začít také prodávat.

Oproti stávajícím MacBookům Air budou mít pestřejší barvy (stříbrná, modrá, růžová, žlutá), nabídnou menší 12,9" displej a budou také pomalejší, protože využijí čipy A18 Pro používaný v iPhonech 16 Pro (Max). Ty jsou sice architektonicky stejné jako M4, ale mají menší počet jader.

image.pngApple již před 10 lety prodával 12" MacBook, rovněž s jedním USB-C a bez Thunderboltu

Liší se však i v dalších věcech, což Kuo nijak nerozvádí. K iPhonům se nedá připojit externí displej a nepodporují Thunderbolt, takže bez úprav v návrhu by MacBook mohl nabídnout jen USB-C 3.1 Gen 2 s propustností 10 Gb/s a bez grafického výstupu. V iPhonech se párují s 8 GB  RAM, přičemž všechny nové Macy už mají dvojnásobek. Apple by tak musel vytvořit nové/větší pouzdro s dalším paměťovým modulem.

Čipy Apple Mx by navíc měly mít na úrovni hardwaru určité úpravy či zvláštní instrukce, které by urychlovaly emulaci x86. Ty v čipem Ax pravděpodobně nebudou, protože tam k ničemu nejsou a jen by se plýtvalo drahým křemíkem. Tudíž je možné, že Apple nějak omezí či zcela zruší běh starých aplikací nepřevedených na armové binárky. Avšak emulátor Rosetta 2 už tu s námi stejně bude jen dva roky

  MacBook Air 13 (M3, 2024) MacBook Air 13 (M4, 2025) MacBook 12 ?
displej 13,6", 2560 × 1664 px, 500 nitů, 60 Hz 13,6", 2560 × 1664 px, 500 nitů, 60 Hz 12,9"
SoC Apple M3 (4+4 jádra CPU, 8 jader GPU)
Apple M3 (4+4 jádra CPU, 10 jader GPU)		 Apple M4 (4+6 jader CPU, 8 jader GPU)
Apple M4 (4+6 jader CPU, 10 jader GPU)		 Apple A18 Pro (2+4 jádra CPU, 6 jader GPU)
RAM 8/16/24 GB 16/24/32 GB 8 GB?
SSD 256/512 GB, 1/2 TB 256/512 GB, 1/2 TB 256 GB?
konektivita 2× Thunderbolt 3 / USB4, MagSafe, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 2× Thunderbolt 4 / USB4, MagSafe, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ?
multimédia 1080p webkamera, 4× reproduktor, 3× mikrofon s lepší izolací hlasu, 3,5mm jack   12Mpx Center Stage kamera s podporou funkce Pohled na stůl (video v 1080p), 4× reproduktor, 3× mikrofon, 3,5mm jack ?
obraz interní + 1 monitor, nebo 2 monitory se zavřeným víkem interní + 2 monitory ?
akumulátor 52,6 Wh, až 70W nabíjení, výdrž až 15 hodin surfování nebo až 18 hodin videa 53,8 Wh, až 70W nabíjení, výdrž až 15 hodin surfování nebo až 18 hodin videa ?
rozměry 304,1 × 215 × 11,3 mm 304,1 × 215 × 11,3 mm ?
hmotnost 1,24 kg 1,24 kg ?

Tahákem nového MacBooku pak má být cena. Podle Kuových zdrojů se mluví o částkách 599 nebo 699 dolarů, v přepočtu 15 500 až 18 000 Kč s DPH. Za 599 dolarů (u nás 16 990 Kč) se přitom prodává základní iPhone 16e, MacBook Air začíná na 999 dolarech (29 990 Kč).

Zdroje a další informace: MacRumors, Digitimes
