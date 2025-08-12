Nový očesaný MacBook s čipem z iPhonu se rýsuje. Měl by stát jen okolo 16 tisíc

Analytik Ming-Chi Kuo rozvíjí svou nedávnou zprávu o tom, že Apple chystá levnější MacBook. Měly by už finišovat přípravy pro jejich výrobu, montovat se podle něj začnou v posledním čtvrtletí v čínských továrnách Quanta Computer. A ve stejném kvartálu, případně začátkem roku 2026, by se nové počítače měly začít také prodávat.
Oproti stávajícím MacBookům Air budou mít pestřejší barvy (stříbrná, modrá, růžová, žlutá), nabídnou menší 12,9" displej a budou také pomalejší, protože využijí čipy A18 Pro používaný v iPhonech 16 Pro (Max). Ty jsou sice architektonicky stejné jako M4, ale mají menší počet jader.
Apple již před 10 lety prodával 12" MacBook, rovněž s jedním USB-C a bez Thunderboltu
Liší se však i v dalších věcech, což Kuo nijak nerozvádí. K iPhonům se nedá připojit externí displej a nepodporují Thunderbolt, takže bez úprav v návrhu by MacBook mohl nabídnout jen USB-C 3.1 Gen 2 s propustností 10 Gb/s a bez grafického výstupu. V iPhonech se párují s 8 GB RAM, přičemž všechny nové Macy už mají dvojnásobek. Apple by tak musel vytvořit nové/větší pouzdro s dalším paměťovým modulem.
Čipy Apple Mx by navíc měly mít na úrovni hardwaru určité úpravy či zvláštní instrukce, které by urychlovaly emulaci x86. Ty v čipem Ax pravděpodobně nebudou, protože tam k ničemu nejsou a jen by se plýtvalo drahým křemíkem. Tudíž je možné, že Apple nějak omezí či zcela zruší běh starých aplikací nepřevedených na armové binárky. Avšak emulátor Rosetta 2 už tu s námi stejně bude jen dva roky…
|
|MacBook Air 13 (M3, 2024)
|MacBook Air 13 (M4, 2025)
|MacBook 12 ?
|displej
|13,6", 2560 × 1664 px, 500 nitů, 60 Hz
|13,6", 2560 × 1664 px, 500 nitů, 60 Hz
|12,9"
|SoC
|Apple M3 (4+4 jádra CPU, 8 jader GPU)
Apple M3 (4+4 jádra CPU, 10 jader GPU)
|Apple M4 (4+6 jader CPU, 8 jader GPU)
Apple M4 (4+6 jader CPU, 10 jader GPU)
|Apple A18 Pro (2+4 jádra CPU, 6 jader GPU)
|RAM
|8/16/24 GB
|16/24/32 GB
|8 GB?
|SSD
|256/512 GB, 1/2 TB
|256/512 GB, 1/2 TB
|256 GB?
|konektivita
|2× Thunderbolt 3 / USB4, MagSafe, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|2× Thunderbolt 4 / USB4, MagSafe, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|?
|multimédia
|1080p webkamera, 4× reproduktor, 3× mikrofon s lepší izolací hlasu, 3,5mm jack
| 12Mpx Center Stage kamera s podporou funkce Pohled na stůl (video v 1080p), 4× reproduktor, 3× mikrofon, 3,5mm jack
|?
|obraz
|interní + 1 monitor, nebo 2 monitory se zavřeným víkem
|interní + 2 monitory
|?
|akumulátor
|52,6 Wh, až 70W nabíjení, výdrž až 15 hodin surfování nebo až 18 hodin videa
|53,8 Wh, až 70W nabíjení, výdrž až 15 hodin surfování nebo až 18 hodin videa
|?
|rozměry
|304,1 × 215 × 11,3 mm
|304,1 × 215 × 11,3 mm
|?
|hmotnost
|1,24 kg
|1,24 kg
|?
Tahákem nového MacBooku pak má být cena. Podle Kuových zdrojů se mluví o částkách 599 nebo 699 dolarů, v přepočtu 15 500 až 18 000 Kč s DPH. Za 599 dolarů (u nás 16 990 Kč) se přitom prodává základní iPhone 16e, MacBook Air začíná na 999 dolarech (29 990 Kč).